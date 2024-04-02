«Ростелеком» на Ямале подключил интернет в селе Нори

«Ростелеком» запустил в работу базовую станцию сотовой связи в удаленном поселении Нори Надымского района ЯНАО, название которого является омонимом различных видов японских красных водорослей. В труднодоступном селе, которое расположено на берегу реки Надым в 80 километрах от одноименного города, проживает чуть более 300 человек. Теперь все они могут пользоваться качественным мобильным интернетом и сотовой связью по технологиям LTE/4G. Работы выполнены в рамках второго этапа федерального проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН) на Ямале. Его реализуют Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России) и компания «Ростелеком». Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Алексей Колпаков, заместитель директора департамента информационных технологий и связи ЯНАО: «Сегодня цифровизация всех областей жизни приводит к тому, что свободный доступ в интернет становится основой для решения множества повседневных задач: работа, учеба, взаимодействие с органами государственной власти и, конечно, общение. Теперь жители могут комфортно пользоваться электронными госуслугами, получать доступ к онлайн-образованию, услугам телемедицины и другим полезным сервисам».

Базовую станцию в Нори установили на горе в 100 метрах от домов сельчан. Оснастить населенный пункт связью и мобильным интернетом решили по результатам голосования жителей округа на сайте «Госуслуг». Ранее доступа в Сеть у проживающих в Нори не было.

Дмитрий Щелгачев, директор Ямало-Ненецкого филиала ПАО «Ростелеком»: «Строительство в рамках федеральной программы УЦН 2.0 стартовало в начале 2023 г. Сначала мы установили и запустили базовую станцию в деревне Усть-Войкары Шурышкарского района. Теперь очередь дошла до Нори. Связисты ''Ростелекома'' возвели антенно-мачтовое сооружение на самом высоком участке в селе, подключили электропитание и смонтировали необходимое оборудование. Совсем скоро к высокоскоростному интернету будут подключены местная школа, учреждения культуры, больница и другие социально значимые объекты населенного пункта».

Работа по формированию цифровой инфраструктуры на Ямале будет продолжена. Следующей территорией, где «Ростелеком» установит базовую станцию, станет поселок Зеленый Яр Приуральского района.

В 2021 г. Минцифры России и «Ростелеком» подписали соглашение, расширяющее договор об условиях оказания универсальных услуг связи. В соответствии с ним компания приступила к реализации второго этапа проекта УЦН.

Оператор мобильной связи Tele2 (дочерняя компания «Ростелекома») выступает в качестве центра компетенций: согласовывает проектное решение, планирует архитектуру сети, осуществляет приемку сайтов и поставляет оборудование для строительства базовых станций.

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,4 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,7 млн пользователей, из них свыше 5,9 млн — IPTV. Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 44 млн абонентов.