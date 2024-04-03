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В южных районах Удмуртии запустили новые объекты связи

«МегаФон» построил базовые станции в шести южных районах Удмуртии — Алнашском, Завьяловском, Каракулинском, Кизнерском, Малопургинском и Сарапульском. Для 3,5 тыс. жителей в небольших населенных пунктах сигнал связи стал более устойчивым, а скорость мобильного интернета увеличилась на 15-20%. Также инженеры оператора запустили новые телеком-объекты в Можге. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Современные базовые станции работают в нескольких частотных диапазонах, что дает одновременно широкую зону покрытия и скорость мобильного интернета до 50 Мбит/с. Этого достаточно, чтобы пользоваться единым порталом госуслуг, общаться в популярных мессенджерах и соцсетях, смотреть видеоконтент в онлайн режиме. Также после запуска нового телеком-оборудования расширилась зона покрытия технологии VoLTE, обеспечивающей пользователей кристально чистым звуком при голосовых соединениях в сети 4G.

Новое покрытие появилось на юге региона в населенных пунктах, где в основном проживают от 100 до 500 человек. Специалисты оператора запустили базовые станции для жителей следующих поселений: Алнашский район д. Сям-Какси; Завьяловский район: д. Русский Вожой, д. Вожой; Каракулинский район: д. Пинязь; Кизнерский район: д. Синяр-Бодья, д. Удмуртский Сарамак, д. Ягул; Малопургинский район: с. Яган; Сарапульский район: д. Пастухово.

Новое качество мобильной связи в Можге почувствуют жители микрорайона Компрессорный, а также водители и пассажиры на региональном участке трассы М-7, проходящей через город.

«В Удмуртии мы работаем над развитием инфраструктуры связи в трех направлениях. В рамках собственных инвестиционных проектов запускаем новые объекты там, где необходимо существенное повышение качества связи, и параллельно с этим модернизируем действующую сеть для увеличения 4G-покрытия и скорости доступа в интернет. Также активно взаимодействуем с профильным министерством в рамках выполнения федеральных проектов. Благодаря такому подходу сокращается количество «белых пятен» на карте Удмуртии и все больше жителей небольших поселений получают современные телеком-услуги», – сказал директор «МегаФона» в Удмуртии Александр Соловьев.

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«МегаФон» — оператор цифровых возможностей. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более четырех тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.

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