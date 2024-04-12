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«Мотив» оказывает поддержку абонентам Курганской области во время ЧС

«Мотив» оказывает поддержку абонентам Курганской области во время ЧС. Об этом CNews сообщили представители Мотив.

Уральский сотовый оператор «Мотив» понимает, насколько важно в чрезвычайных ситуациях не терять связь с родными и близкими и иметь доступ к актуальной информации. Поэтому в период действия режима ЧС на территории Зауралья с 13 апреля по 12 мая 2024 г. сотовый оператор принял решение ввести меры поддержки для абонентов Курганской области: приостановить объявленные ранние мероприятия по изменению цен; приостановить блокировку абонентов с истекшим сроком действия паспорта и мероприятия по актуализации паспортных данных; отменить стоимость вызовов внутри сети «Мотив»; предоставить бесплатно пакет интернета 3 Гб.

Каждому абоненту Курганской области «Мотив» подключит услугу «Марафон + ПРОМО», благодаря которой пользователи получат бесплатные безлимитные звонки внутри сети. В случае, если абонент ранее подключил услугу «Марафон+», абонентская плата составит 0 руб./сутки. Для получения услуг связи баланс лицевого счета абонента должен быть минимально положительным (одна коп.), входящие звонки всегда бесплатны.

«Мотив» напоминает своим абонентам, что контакт-центр круглосуточно отвечает на вопросы по номеру 111 (бесплатно с номера «Мотив»), 8-800-2400000, а также в WhatsApp 7-900-211-1211 или Тelegram @motivchat_bot.

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