«МегаФон»: владимирцы на 50% больше времени стали проводить на дачных сайтах

Жители Владимирской области уже в феврале начали подготовку к дачному сезону. В последний зимний месяц трафик на тематические интернет-ресурсы по строительству дачных домов увеличился на 50% в сравнении с тем же периодом в прошлом году, а с наступлением весны трафик онлайн-магазинов саженцев и рассады вырос на 15%. Об этом сообщили аналитики «МегаФона», изучив обезличенные данные пользовательских обращений к популярным сайтам в категории «Садоводство».

Чаще жители региона узнают секреты огородничества на платформе любителей-садоводов vladimirsad.ru, приобретают саженцы на сайтах rassada33.ru и cvety-vladimir.ru, получают советы на экспертной площадке 33sotky.ru. На этих сайтах в апреле зафиксирован максимальный объем дата-трафика из региона. Также садовые хитрости становятся востребованными на видеохостингах. Трафик на Rutube и YouTube пользователей из Владимира за месяц увеличился на 10%. В основном дачные лайфхаки смотрят по четвергам и воскресеньям — перед поездкой за город и после нее.

Чтобы полезные сервисы были доступны на приусадебных участках, к началу дачного сезона оператор модернизировал инфраструктуру связи на территории области. Специалисты «МегаФона» ускорили 4G-интернет в малых населенных пунктах Владимирского, Камешковского, Судогодского, Собинского и других районов. К примеру, во Владимирском районе новые скорости стали доступны не только в поселке Спасское, но и в окрестных деревнях — Оборино и Немцово.

«В летний период интернет трафик за городом традиционного вырастает на 15%-18%. Горожане каждые выходные выбираются в дачные поселки и садовые товарищества или переезжают на несколько месяцев в родные села и деревни. Мы стараемся развивать нашу сеть, чтобы обеспечить абонентам более комфортные условия пользования цифровыми сервисами. Теперь получить советы от экспертов по уходу за плодовыми деревьями, делиться фото цветов и кустарников, отдыхать за просмотром видео, пережидая дождь, можно будет, не беспокоясь о качестве связи», — сказала Екатерина Орлова, директор «МегаФона» во Владимирской области.