С начала года МТС в Кузбассе заблокировала на 40% больше спам-звонков

МТС проанализировала количество звонков от спамеров и мошенников жителям Кемеровской области за I квартал 2024 г. С помощью антиспамовых решений и сервиса «Защитник», использующих анализ больших данных (Big Data), МТС за это время заблокировала почти 6 млн нежелательных вызовов, что на 40% больше, чем годом ранее.

Чаще всего жителям области пытались дозвониться спамеры с рекламными предложениями, коллекторы и финансовые организации. Антиспам защита не только сэкономила время кузбассовцев, ответив за них на звонок или предупредив о возможной нежелательной рекламе, но и уберегла от более серьезных последствий – угроз телефонного мошенничества.

Сервис «Защитник» анализирует входящие звонки на основе технологий Big Data МТС и постоянно пополняющейся базы нежелательных контактов. Алгоритмы присваивают номерам категории спама, например, «Юридические услуги», «Коллекторы», «Медицина и красота», «Страхование». Абонент может выбрать категории звонков, которые он вообще не хочет получать.

В остальных случаях «Защитник» помечает входящие с незнакомых номеров цветами: красным цветом вредные вызовы, желтым – спам, зеленым – безопасные. При наличии информации в открытых источниках о названии звонящей компании эти данные абонент также увидит на экране.

«По итогам 2023 г. с помощью антиспам-решений МТС заблокировала в Кузбассе 18,4 млн нежелательных вызовов, и вклад «Защитника» здесь очень существенный. Поэтому в этом году мы сделали часть его функционала доступной для абонентов всех операторов в виде одноименного бесплатного приложения. В борьбе с мошенничеством и нежелательными рекламными звонками также важно повышения уровня осведомленности и цифровой грамотности. В частности, МТС совместно с благотворительным фондом «Система» запустила открытые онлайн-уроки по кибербезопасности. Знания, которыми делятся наши эксперты, пригодятся как взрослым, так и детям», – сказал директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.

Общий объем заблокированных нежелательных звонков абонентам МТС в Кузбассе с начала 2023 г. превысил 4,4 млн минут или более 8 лет несостоявшихся разговоров. Средняя длительность одного заблокированного вызова в регионе ставила 11 секунд.