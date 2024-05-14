F.A.C.C.T.: российский рынок онлайн-пиратства сократился на 16% в 2023 году

Компания F.A.C.C.T., российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, оценила рынок онлайн-пиратства в России в 2023 г. в $38 млн — за год нелегальные распространители видеоконтента недосчитались 16% своих доходов, при этом число пиратских доменов увеличилось на 16%. Причины эксперты видят в успешной блокировке пиратских сайтов, снижении стоимости рекламы на ресурсах и оттоку зрителей в легальные онлайн-кинотеатры.

Ежегодно в течение последних 9 лет команда аналитиков Digital Risk Protection выпускает исследование по динамике, трендам и объему российского рынка интернет-пиратства. Согласно подсчетам специалистов, доходы нелегальных распространителей видеоконтента продолжают падать уже пять лет подряд. В 2018 г. объем рынка нелегального видеоконтента составлял $87 млн, а с того момента к текущему году показал снижение в 2,2 раза, сжавшись по итогам 2023 года до $38 млн.

В 2023 г. было обнаружено 80 тыс. пиратских доменов с русскоязычным видеоконтентом, что на 11 тыс. ресурсов или на 16% больше по сравнению с 2022 г. Это связано с технологиями автоматизации, использованием пиратами динамически изменяющихся зеркал, которые позволяют им дольше оставаться в поисковой выдаче. В целом пиратский контент был размещен на сайтах в 82% случаев, в социальных сетях и мессенджерах — в 12%, а в 6% случаев был загружен на видеохостинги.

Доходы пиратов от рекламы за прошлый год снова упали: средний CPM (Cost-Per-Mille, цена за 1 тыс. показов в рекламной кампании) составил $3,13, что на 6% меньше, чем в 2022 году, а по сравнению с 2018 годом — меньше в 2,5 раза.

По данным аналитиков F.A.C.C.T., снижение доходов пиратов происходит вместе со снижением интереса зрителей, которых все больше привлекают легальные сервисы. Трафик поисковых запросов на пиратские порталы сократился на 10%, а на легальные стриминговые видеосервисы он увеличился на те же 10%.

В то же самое время в пиратской индустрии активно развиваются студии «альтернативного» озвучивания, которые формируют вокруг себя собственный рынок. В связи с геополитической ситуацией, большим числом зарубежных сериалов и фильмов, которые официально не представлены на российском рынке, неофициальная озвучка востребована как никогда. По данным экспертов Digital Risk Protection F.A.C.C.T., в России в 2023 г. были активны не менее 50 студий, связанных с индустрией онлайн-пиратства, занимающихся переводом и озвучанием фильмов, сериалов, в том числе отдельных популярных в России жанров — турецких, а также азиатских дорам и аниме.

«Улучшения процессов мониторинга и блокировок, уход части серых рекламодателей, появление механизма быстрого удаления ссылок в поисковой выдаче, отказ от части CDN-плееров, а также привлекательность для зрителей легальных сервисов — эти факторы заставляют пиратов терять доход и свои ресурсы. — отметил руководитель департамента Digital Risk Protection F.A.C.C.T. Станислав Гончаров. — Но всё равно нелегальные ресурсы могут отнять примерно треть трафика незащищенных картин у легальных кинотеатров».

Решение F.A.C.C.T. Digital Risk Protection защищает киноиндустрию от пиратства и несанкционированного распространения уникального цифрового контента: 30 минут составляет среднее время обнаружения первой пиратской копии в Сети, примерно 80% ссылок на нелегальные ресурсы удается зачистить в первые 7 дней, утверждают в компании. 87% пиратских ссылок удаляется в досудебном порядке.