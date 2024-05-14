В майские праздники турпоток в Азию и Африку вырос более чем на треть

В 2024 г. заграничный отдых в майские праздники предпочло на 13% больше россиян, чем за аналогичный период 2023 г. Россияне стали чаще выбирать азиатское направление и страны Африки, в то время как популярность Южной Америки и СНГ немного снизилась. Об этом свидетельствует аналитика «МегаФона» на основе обезличенных данных абонентов в роуминге.

Фаворитом россиян стала Турция, где уже в мае стартовал курортный сезон. Поток туристов в эту страну год к году вырос на 12%. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

На втором месте – Белоруссия, число поездок в которую осталось на уровне 2023 г. (рост на 1%). Замыкает тройку лидеров Казахстан, однако популярность этой страны снизилась за год на 14%. В топ-5 самых востребованных направлений вошли также ОАЭ (+19%) и Грузия (+20%).

Наилучшую динамику демонстрируют страны Азии, куда турпоток вырос в полтора раза. Основная часть поездок здесь приходится на Таиланд (+54%), Китай (+93%), Южную Корею (+19%) и Мальдивские острова (+9%). В три раза увеличилось число российских туристов во Вьетнаме, что позволило ему тоже войти в топ-5 стран азиатского направления в майские праздники.

Более чем на треть вырос спрос на Африку, здесь лидер предпочтений отдыхающих – Египет. Его в эти майские праздники выбрали на 37% больше россиян, чем в 2023 г. Кроме того, россияне распробовали отдых в Марокко (+60%), на Сейшельских островах (+24%) и в ЮАР (+49%).

Турпоток из России в Европу почти не изменился, прибавив всего 1%. Однако отдельные страны приросли значительно. Например, лидирующая по числу российских туристов Италия показала прирост на 15%. Также на 28% увеличилось число поездок во Францию и на 16% – в Испанию.

Между тем небольшое снижение интереса путешественников из России демонстрируют страны СНГ и Южной Америки: поток туристов сюда в майские праздники снизился на 3% и 4% соответственно.

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