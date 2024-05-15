MCN Telecom создал контакт-центр на базе ИИ для корпоративных клиентов

Оператор связи и разработчик программных решений MCN Telecom представил новый продукт — контакт-центр ИИ, с помощью которого можно управлять всеми каналами коммуникаций с клиентами в едином интерфейсе и улучшать качество обслуживания действующих клиентов, привлекать новых.

Использование омниканального контакт-центра позволяет операторам вести обслуживание посредством телефонных звонков, SMS, форм обратной связи на сайтах, социальных сетей, мессенджеров и чат-ботов в рамках одного окна, а также видеть объединенную историю взаимодействий в различных каналах по каждому клиенту.

Чтобы обрабатывать запросы быстрее и эффективнее, операторы могут использовать такие инструменты и функции как настраиваемые сценарии текстовых и телефонных диалогов, шаблоны сообщений, автоматические ответы, метки диалогов, перенаправление чата на другого оператора.

При поступлении обращения в службу поддержки система определяет источник перехода и собирает пользовательские данные для оценки эффективности каналов привлечения трафика. Кроме того, вся информация о клиентах, в том числе из профилей социальных сетей, сохраняется в адресной книге, что позволяет лучше знать своих клиентов.

Искусственный интеллект, объединенный с сервисами записи и транскрибации телефонных разговоров на базе платформы контакт-центра, может быть использован для анализа звонков и текстовых диалогов в соответствии с заданными инструкциями.

ИИ способен определять тему и тональность беседы, автоматически оценивать звонки по выбранным параметрам, составлять краткое описание звонка, давать подсказки оператору на основе базы знаний, осуществлять синхронный перевод на русский язык и еще 30 языков мира. Также возможно настроить уведомления при появлении диалогов с заданными параметрами, чтобы оперативно завершать сделки или реагировать на проблемные взаимодействия.

До 1 сентября 2024 г. бизнес-клиентам MCN Telecom доступна бета-версия контакт-центра с подключением неограниченного числа пользователей и речевой аналитикой без абонентской платы, плата взимается за обработку текста нейросетью — от 0,001 руб./1 токен и транскрибацию речи — 0,5 руб./30 сек.

Для того чтобы пользоваться контакт-центром ИИ, необходимо подключить ВАТС, телефонные номера, чат-боты и голосовые роботы, в зависимости от того, какие каналы планируется использовать для бизнес-коммуникаций.