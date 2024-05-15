«Ростелеком» в Зауралье проанализировал трафик базовых станций в деревнях и селах

Ко Всемирному дню электросвязи и информационного общества, который отмечается 17 мая, «Ростелеком» в Зауралье составил рейтинг сетевой активности пользователей в 32 малых населенных пунктах, где появились беспроводной интернет и сотовая связь стандартов LTE/4G в рамках второго этапа проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН 2.0). Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Жители сел и деревень Курганской области, где были установлены базовые станции в рамках УЦН 2.0 в 2023 г., проговорили по сотовому телефону суммарно более трех лет и скачали контент в объеме, превышающем 15 тыс. сериалов.

Самыми разговорчивыми оказались жители села Николаевка Щучанского района: они проговорили более 135 тыс. минут. Серебро в этой телеком-эстафете взяли жители села Кодское Шатровского района (более 126 тыс. минут). Бронза у жителей села Черемисское Шадринского района. Здесь сельчане потратили на разговоры 106 тыс. минут.

Рейтинг потребления интернет-трафика выглядит иначе. Пальма первенства у деревни Язовка Далматовского района, жители которой прокачали почти 12 тыс. ГБ. информации. Серебро интернет-серфинга у жителей из деревни Дрянново Шадринского района: базовая станция в этом населенном пункте приняла и отправила более 10 тыс. ГБ данных. Тройку лидеров замыкают жители деревни Шляпникова Каргапольского района, которые прокачали чуть более 2 тыс. ГБ информации.

Владимир Барвинский, директор филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО «Ростелеком»: «Второй этап проекта по устранению цифрового неравенства, который мы реализуем совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, стартовал в Зауралье 2022 г. За это время в эксплуатацию введено 32 базовых станции, и для более 6,5 тыс. человек стало возможным всегда быть на связи с родными и близкими. В среднем один сельчанин скачивает от 15 до 25 ГБ в месяц. Этого вполне достаточно, чтобы активно пользоваться мессенджерами, видеозвонками, государственными и банковскими услугами, загружать образовательный и развлекательный контент».

Оператор мобильной связи Tele2 (дочерняя компания «Ростелекома») выступает в качестве центра компетенций: согласовывает проектное решение, планирует архитектуру сети, осуществляет приемку сайтов и поставляет оборудование для строительства.

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 12,2 млн. «Ростелеком» входит в число мобильных операторов страны с более чем 48 млн абонентов. Компания совместно с партнерами развивает видеосервис Wink с 20,7 млн подписчиков. Компания последовательно занимается импортозамещением, включая собственную разработку программного обеспечения и производство телеком-оборудования.