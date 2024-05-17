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Абитуриенты регионов России интересуются ведущими техническими вузами Санкт-Петербурга

Все больше старшеклассников России стремятся поступать в вузы северной столицы. В мае активность абитуриентов и их родителей на сайтах ведущих университетов Петербурга выросла год к году примерно на 10%, более половины трафика приходится на сайты технических вузов, сообщают аналитики «МегаФона». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Специалисты оператора изучили обезличенные данные региональных пользовательских обращений на порталы петербургских вузов из Национального рейтинга университетов. С начала 2024 г. наибольший дата трафик на сайты вузов северной столицы пришелся из следующих регионов: Москва и Московская область (28% от общего объема данных); Краснодарский край (6%); Самарская область (5%); Республика Татарстан (4%); Вологодская область (3%).

Также в десятке регионов, которые проявляют наибольший интерес к петербургским ВУЗам, оказались Свердловская и Нижегородская области, Республика Башкортостан, Ростовская и Саратовская области. В этом году поступающие проявляют максимальный интерес к Санкт-Петербургскому государственному университету, Санкт-Петербургскому Политехническому Университету Петра Великого и Санкт-Петербургскому горному университету.

Как показывают цифры прошлого года, внимательно изучать сайты учебных заведений абитуриенты из регионов начинают еще в октябре и ноябре. Заметный всплеск фиксируется в мае, а пиковые показатели приходятся на июль и август, когда публикуют списки зачисленных.

Для того, чтобы молодые студенты петербуржских вузов всегда могли воспользоваться необходимыми онлайн сервисами, сотрудники МегаФона планомерно работают над увеличением емкости сети и расширением покрытия 4G в Санкт-Петербурге, а также городах и сельских территориях Ленинградской области. В течение года инженеры модернизировали более 30 объектов инфраструктуры, в том числе вблизи Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова и научно-образовательного комплекса национального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова.

Специалисты оператора отмечают, что петербуржские абитуриенты чаще всего выбирают местные высшие заведения: на региональные кузницы кадров приходится более 60% всего трафика. За пределами региона абитуриенты Петербурга обращают внимание на МФТИ и МГУ.

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«МегаФон» – всероссийский оператор цифровых возможностей. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более четырех тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.

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