CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Контент Интернет Веб-сервисы
|

Пользователи «VK Видео» получили доступ к библиотеке «VK Клипов»

Миллионы коротких видеороликов, созданных пользователями «VK Клипов», стали доступны в приложении «VK Видео» на Android. Авторы получили возможность использовать короткий формат клипов для привлечения новой аудитории, пользователи «VK Видео» — возможность смотреть клипы внутри сервиса. Короткие вертикальные видео доступны в приложении «VK Видео» на Android и в скором времени появятся на других платформах.

Фёдор Ежов, директор видеосервисов VK, сказал: «VK Клипы» — это замечательный формат для потребления контента, когда у вас есть всего несколько минут для того, чтобы узнать что-то новое и интересное. При этом некоторые клипы, например, трейлеры шоу и кинофильмов, дадут вам возможность перейти на полную версию видео. Мы надеемся, что эти нововведения понравятся пользователям и помогут насладиться ещё большим разнообразием контента».

Короткие видео будут попадать в рекомендации — подборки контента, хайлайты самых смешных моментов, ролики про животных или лучшие моменты из фильмов, создаваемые искусственным интеллектом на основе предпочтений каждого пользователя. Блок с клипами будет отображаться в ленте видео и в поиске, и при клике на клип он сразу запустится. Можно будет выбрать, остаться в горизонтальных видео или в длинной ленте коротких, — достаточно свайпнуть влево, чтобы переключиться на следующее видео.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Осипов, «МегаФон»: Эффективность киберзащиты вырастет, если снизится рутинная нагрузка на специалистов

Минцифры хочет создать единую платформу киберзащиты для государства и бизнеса

Техподдержка «Базальт СПО» — гарантия надежной работы вашей ИТ-инфраструктуры

Коллапс российских сотовый сетей отменяется? Крупный оператор массово отказывается от базовых станций Nokia и переходит на российские

Отказоустойчивый кластер Postgres Pro «из коробки»: как работает BiHA

Oracle указали на дверь. «Ростелеком» отказывается от американского биллинга в пользу российского

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор наушников HUAWEI FreeLace Pro 2: надежное решение для динамичной жизни

Обзор умных часов HUAWEI Watch 4 Pro Космический дизайн: звезда первой величины

Самые тихие кондиционеры для спальни: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024