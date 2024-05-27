«Ростелеком» обеспечит Wi-Fi для Парижского полумарафона в Челябинской области

Национальный провайдер «Ростелеком» организует защищенную телекоммуникационную инфраструктуру к старту VIII легкоатлетического забега «Парижский полумарафон» в селе Париж Нагайбакского района Челябинской области. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Провайдер предоставит оптический канал связи с неограниченным количеством интернет-трафика и скоростью не менее 2 Гбит/с. Доступ в Сеть будет организован по проводной и беспроводной технологиям. Специалисты обеспечат интернетом стационарные рабочие места в зоне регистрации, пресс-центре, шатре судей, штабе оргкомитета, передвижной телевизионной станции, а также у вышки связи «Ростелекома» − уменьшенной копии Эйфелевой башни.

Беспроводной интернет заработает в зоне вип-активностей, старта и финиша, на ярмарке, фуд-корте и у главной сцены. Всего будет уставлено 15 точек Wi-Fi-доступа. Также провайдер организует синхронную передачу событий с центральных площадок полумарфона на все экраны мониторов в служебных помещениях.

Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале: «Площадка для проведения основных этапов “Парижского полумарфона” будет покрыта защищенной сетью Wi-Fi, способной выдержать возможные нарушения цифрового периметра. Для организации услуги “Ростелеком” задействует высокоскоростные оптические каналы связи и центры обработки данных, оснащeнные новейшими системами защиты от хакерских атак. Наш опыт в развертывании аналогичных решений на крупнейших спортивных мероприятиях страны позволяет предоставить заказчику проверенный сервис, отвечающий критериям скорости, доступности и безопасности».

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет 12,4 млн. «Ростелеком» входит в число мобильных операторов страны с более чем 48 млн абонентов. Компания совместно с партнерами развивает видеосервис Wink. Компания последовательно занимается импортозамещением, включая собственную разработку программного обеспечения и производство телеком-оборудования.