Сервисы «Телфин» и OkoCRM помогают учебным центрам повысить эффективность рабочих процессов

Коммуникационные решения «Телфин» и сервис для автоматизации продаж OkoCRM, интегрированные в ИТ-инфраструктуру «Центра профессиональной подготовки кадров», ежегодно повышают выручку компании на 15%. Об этом CNews сообщили представители «Телфин».

«Центр профессиональной подготовки кадров» — компания, которая с 2017 г. предоставляет услуги дополнительного профессионального образования сотрудников по всей России. Обучение происходит в заочной форме с применением дистанционных технологий. В базе Центра — уже более пяти тыс. компаний и более 30 тыс. учеников. Клиентами ЦППК являются такие компании, как «Газпром», «Лукойл», «Ростелеком», «Транснефть».

Благодаря сервисам «Телфин» и ОkoCRM прирост выручки Центра из года в год составляет примерно 15% по количеству заявок и продаж. Кроме этого удалось увеличить функциональность ИТ и телеком-инфраструктуры компании за счет внедрения новых сервисов: мониторинг звонков с расширенной статистикой по обращениям клиентов, речевая аналитика, корпоративная мобильная связь с функциями виртуальной АТС «Телфин.Офис».

Одними из главных достижений интеграции сервисов стала автоматизация воронки продаж и оптимизация времени сотрудников. Так, после ее внедрения, менеджеры Центра больше времени уделяют работе с пропущенными звонками, которые автоматически фиксируются в OkoCRM. Это позволяет сотрудникам оперативно обрабатывать обращения клиентов, которые не дозвонились по различным причинам — из-за разных часовых поясов или в выходной день.

С помощью сервиса речевой аналитики в компании также был роботизирован процесс анализа звонков для оценки эффективности скриптов и составления портрета потенциального потребителя по разным направления и формам обучения. Дополнительно появилась возможность отслеживать целевые лиды, причины отказов от сделок. Теперь Центр использует расшифровки звонков еще и для обучения сотрудников.

Благодаря сервисам у компании появилась возможность визуализировать процесс продажи, управлять им и повысить его эффективность. OkoCRM помогла сократить цикл сделки и уменьшить количество ошибок менеджеров, а «Телфин» — выстроить грамотную коммуникацию с клиентами, разгрузить отдел продаж и найти узкие места в его работе.

Кроме того, конверсия и дозвон выросли за счет подключения более 60 виртуальных телефонных номеров разных регионов России, а также номера в коде 8800 для бесплатных звонков со всей территории страны. Теперь клиенты могут с первого раза дозвониться в компанию на многоканальную линию, чтобы получить подробную консультацию Центра.

«Нам было важно подключить качественную телефонию и мы выбирали по нескольким критериям: цена и удобство. «Телфин» прекрасно подошел под эти параметры. Подключение было осуществлено легко и оперативно силами ребят из OkoCRM. Кроме того и у OkoCRM, и у «Телфин» быстро и профессионально работает техподдержка, что для нас крайне важно. Это помогло нам легко адаптироваться при перестройке системы внутри компании», — сказала Александра Кулемина.

***

«Телфин» — российский поставщик современных комплексных коммуникационных решений. Среди сервисов «Телфин» — виртуальная АТС «Телфин.Офис», программный телефон «Телфин.Cофтфон», выгодные тарифы на интернет-телефонию, интеграция с CRM и мессенджерами. Компания предоставляет номера 75 городов России и 65 стран мира. Собственные резервные каналы гарантируют высочайшую отказоустойчивость сервисов и качественную связь «Телфин» для десятков тысяч абонентов. По данным CNews, «Телфин» входит в топ-5 провайдеров IP-телефонии за 2023 г. и топ-3 разработчиков Telecom API 2024 в России.

OkoCRM — комплексная система автоматизации бизнеса, которая помогает структурировать процессы продаж в компании, упростить общение с клиентами, а также управлять проектами в одном окне. OkoCRM создает единое пространство для работы с заявками из разных каналов, объединяет в общем чате все доступные мессенджеры и соцсети, автоматизирует более трети рутинных задач менеджеров и повышает конверсию отдела продаж. В связке с «Телфин» OkoCRM позволяет сократить время обработки обращений в среднем на 46% и повысить продажи на 31%.