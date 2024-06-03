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«Т1 Интеграция» обеспечила Tele2 панельными антеннами для развития мобильной связи оператора

«Т1 Интеграция» в рамках текущего соглашения с оператором сотовой сети Tele2 осуществила поставку 6,5 тыс. панельных антенн, часть из которых специально были разработаны интегратором. Сотрудничество компаний обеспечивает динамичное развитие мобильной связи оператора, расширяет зону покрытия сети и позволяет предоставлять качественные услуги населению, способствуя устранению цифрового неравенства.

В рамках договора с Tele2 «Т1 Интеграция» разработала специализированные панельные антенны в соответствии с техническими требованиями компании. Они успешно прошли комплексное тестирование в аккредитованной лаборатории, тем самым подтвердив высокое качество связи для абонентов оператора. Благодаря широкому частотному диапазону от 800 МГц до 2600 МГц внедрение данного оборудования позволяет Tele2 оптимизировать капитальные затраты на развертывание и расширение мобильной сети.

«Использование панельных антенн имеет важнейшее значение для эффективного развития сотовой связи в России, особенно в отдаленных регионах. Направленное излучение, высокая помехоустойчивость и широкий частотный диапазон делают их незаменимыми для построения надежной сети с устойчивым голосовым трафиком и высокоскоростным мобильным интернетом. «Т1 Интеграция» гордится участием в этом масштабном проекте и возможностью предоставлять оборудование, соответствующее самым высоким техническим стандартам», — сказал Андрей Никандров, начальник управления по работе с телеком, медиа и информационными технологиями «Т1 Интеграция».

«Уход западных производителей с рынка телекоммуникационного оборудования потребовал изменений в нашей работе. Сейчас мы работаем с отечественными компаниями и совместно проводим масштабную модернизацию сети, внедряя новейшие системы связи с улучшенными техническими возможностями. Благодаря принятым мерам абоненты Tele2 по всей России продолжают пользоваться стабильной связью высокого качества», — отметил Алексей Дмитриев, технический директор Tele2.

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