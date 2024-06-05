«РАСКОМ» стал первым заказчиком темных волокон на новой линии связи TEA NEXT

Телекоммуникационная компания «РАСКОМ» стала первым заказчиком услуги аренды темных волокон , предоставляемых на новой ТрансЕврАзийской волоконно-оптической линии связи (ВОЛС TEA NEXT). Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

«РАСКОМ» получит в аренду темные волокна на высоко востребованном участке сети Москва — Санкт-Петербург. Кроме того, подписан меморандум об использовании пары оптических волокон ВОЛС TEA NEXT на участке Идрица Псковской области — Находка. Длина магистрального участка, который планирует использовать «РАСКОМ», составляет более 11 тыс. км.

Инфраструктура TEA NEXT позволяет вывести на российский рынок принципиально новый набор услуг по предоставлению в аренду заинтересованным клиентам волоконно-оптической инфраструктуры и других ресурсов для организации магистральных сетей связи нового поколения внутри России. Реализация проекта предусматривает использование компонентов российского производства, что создает условия для поддержки и развития отечественного производства. Оператором проекта TEA NEXT выступает компания «Атлас».

Высокий потенциал новой линии связи позволил уже сейчас использовать два волокна сверхпроизводительной ВОЛС под собственные нужды «Ростелекома».

«Мы рады, что “РАСКОМ” стал нашим первым рыночным заказчиком темных волокон на TEA NEXT и предоставим ему возможность разместить собственное активное оборудование вдоль всей трассы ВОЛС, — сказала вице-президент по работе с операторами связи «Ростелекома» Наталия Крючкова. — Использование ВОЛС TEA NEXT предоставит нашим коллегам возможности транзитной системы, недоступные ни в одной из существующих наземных линий связи. “РАСКОМ” получит технически эффективное решение с точки зрения свободы планирования и управления своим сетями связи, а с коммерческой точки зрения — в разы более эффективную модель управления затратами на долгосрочные инвестиции в сетевую магистральную инфраструктуру».

«Наше сотрудничество поможет существенно расширить географию сети “РАСКОМ”, обеспечит максимально удобное обслуживание и оперативную организацию каналов связи для наших клиентов, что является ключевой особенностью услуг компании», — сказал генеральный директор «РАСКОМ» Денис Ганза.

«Впервые на российском телеком-рынке появилась современная волоконно-оптическая магистральная инфраструктура, предоставляемая как сервис под ключ для организации внутрироссийских сетей связи или международных транзитных линий через территорию России. Это уникальный по своим масштабам проект и новая бизнес-модель для телеком-индустрии. Соглашение с компанией “РАСКОМ” об использовании магистральной ВОЛС из европейской части России до Находки является ярким подтверждением актуальности и востребованности создаваемой инфраструктуры», — сказал генеральный директор «Атлас» Александр Ратушный.

Строительство новой ВОЛС TEA NEXT продолжается, в перспективе она соединит западные и восточные рубежи России с привязками к крупнейшим городам страны и выходами на границы Россия — Монголия — Китай и береговую станцию подводных линий связи в Находке.

Уже готово более 1,5 тыс. км трассы ВОЛС TEA NEXT в европейской части России. До конца 2025 г. планируется продлить линию до Монголии и Китая. В 2026 г. будет полностью готова вся наземная часть линии связи, которая входит в первый этап стройки, проходящей по территории России. Параллельно будет обеспечена необходимая инфраструктура для международных продлений линий.

Проектная емкость новой ВОЛС составит 96 темных волокон, которые будут использованы в качестве транзитного ресурса для связи Азии и Европы и российскими операторами на территории России. При этом трасса TEA NEXT будет проложена по совершенно новому, оптимальному маршруту. Проект имеет особое значение для связи Азиатского региона с Европой, т. к. предложит полноценную надежную альтернативу морским кабельным системам, которые проложены через Индийский океан и Египет.

При строительстве новой ВОЛС использованы оптические волокна категории G.654Е, которые впервые применяются для строительства ВОЛС в России и обеспечивают возможность организации самых перспективных и высокоскоростных оптических каналов передачи данных с общей пропускной способностью 19,2 Тбит/с на пару волокон, а также могут использоваться для всех перспективных технологий магистрального оборудования DWDM . Задержка распространения сигнала в новой ВОЛС по маршруту Москва — Владивосток не превысит 100 мс, Москва — Кяхта — составит не более 60 мс.