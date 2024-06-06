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Нижегородцы чаще остальных жителей России приобретают системы безопасности

МТС зафиксировала в собственной розничной сети пиковый интерес к камерам видеонаблюдения и к датчикам движения. С начала года самый высокий спрос на системы безопасности пришелся на май. По мнению аналитиков МТС, рост продаж связан с желанием нижегородцев обезопасить жилье в сезон летних отпусков.

Аналогичный тренд фиксировался и в прошлом году, однако в мае 2024 г. продажи камер видеонаблюдения и датчиков движения в регионе оказались выше мая 2023 г. на 82%. При этом больше других жителей России системы безопасности приобретали жители Москвы, Нижегородской области, Ставропольского края, Карелии и Владимирской области.

Камеры видеонаблюдения становятся все более доступными для покупателей. С начала года средняя цена снизилась на 2% до 3078 руб. Лидером продаж стал бренд Xiaomi с долей в 68%. Самый высокий спрос был на камеры с искусственным интеллектом, способным распознавать лица. На такие устройства пришлось более 60% от всех продаж.

Производители уделяют внимание не только функционалу, но и времени работы. В течение года в МТС ожидают появления устройств, работающих от солнечных батарей, что позволит увеличить среднее время работы камер видеонаблюдения без подзарядки.

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