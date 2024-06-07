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«Ростелеком» и Государственный Эрмитаж расширяют цифровое сотрудничество

«Ростелеком» и Государственный Эрмитаж заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Подписи под документом поставили президент компании Михаил Осеевский и генеральный директор музея Михаил Пиотровский. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома»

Стороны намерены совместно развивать и внедрять цифровые решения и сервисы для популяризации культурных ценностей, повышения эффективности музейной и хозяйственной деятельности, сохранения и использования объектов культурного наследия.

«Эрмитаж — один из крупнейших энциклопедических музеев мира, в коллекции которого представлены бесценные сокровища цивилизации. Для нас большая честь стать цифровым партнером символа мировой культуры и быть причастными к сохранению и популяризации культурного наследия. В партнерстве с командой Эрмитажа мы будем развивать виртуальные ресурсы музея, внедрять современные ИТ-решения для оптимизации его деятельности и создавать удобные цифровые сервисы для реальных и онлайн-посетителей. Мы вместе нацелены на то, чтобы сделать сокровища Эрмитажа доступными для еще более широкой аудитории по всему миру», — сказал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

«Сегодня в Эрмитаже одним из главных направлений является “цифра”. Мы создаем в интернете "Небесный Эрмитаж", виртуальный мир, который расширяет сферу музейной инклюзии — возможности сделать вещи доступными людям, для которых они пока, по разным причинам, недосягаемы. Это не было бы возможно без нашего партнера “Ростелекома”, с которым мы активно сотрудничаем уже не первый год. Благодаря этому взаимодействию, Эрмитаж стал первым музеем с зоной работы сети 5G. Надеемся, что развитие партнерских отношений приведет к созданию новых высокотехнологичных проектов, которые позволят Эрмитажу оставаться главным флагманом культуры в стране», — сказал генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

В соответствии с соглашением, сотрудничество включает развитие отечественных цифровых и инженерных систем, в том числе с применением облачных технологий и платформенных решений, предназначенных для сферы культуры. Важное значение стороны придают внедрению российских решений в области информационной безопасности, формированию импортонезависимого комплекса инженерно-технических средств охраны объектов культурного наследия, интеграции ИТ-систем управления бизнес-процессами всех уровней.

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