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Datana внедрила видеоаналитику работ подземной техники на руднике «Норникеля»

На одном из рудников «Норникеля» завершился проект «Аналитика работы горной техники (самоходных буровых установок и анкероустановщиков) на базе компьютерного зрения, телеметрии и искусственного интеллекта». Разработчиком решения стала Datana (входит в группу компаний «УльтимаТек»). Об этом CNews сообщил представитель компании.

В ходе проекта в течение десяти месяцев несколько команд разрабатывали программно-аппаратный комплекс для мониторинга и аналитики подземных горнопроходческих работ и испытывали его на выделенном парке техники. Решение компании Datana показало наилучшую точность работы и потенциал к дальнейшему тиражированию.

«Для нас это был первый проект в подземной шахте, и мы очень рады, что наши компетенции и технологии, созданные для иных условий, показали свою эффективность и здесь. У нас много идей по развитию решения, и мы надеемся продолжить над ним работу», – сказал Владимир Захаров, генеральный директор Datana.

«В период испытаний решение компании Datana подтвердило наличие потенциального экономического и технического эффекта для предприятия. В наших дальнейших планах провести тиражирование технологий на остальные рудники компании», – отметил Алексей Тестин, директор центра развития цифровых технологий «Норникеля».

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