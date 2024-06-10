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«ВымпелКом» и «Газпром межрегионгаз» готовы оснащать unisim «умные счетчики» газа

«Вымпелком» (бренд билайн) и «Газпром межрегионгаз» готовы оснащать интеллектуальные приборы учета газа универсальными сим-картами со спецтарифом. Соответствующая предварительная договоренность достигнута в ходе переговоров генерального директора «ВымпелКом» Александра Торбахова с генеральным директором «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым на полях Петербургского международного экономического форума. В мероприятии также приняли участие заместитель генерального директора, руководитель блока по корпоративному бизнесу билайна Максим Зайков, и директор по работе с ключевыми клиентами билайна Герман Бородов.

Технология unisim позволяет «умному счетчику» работать на территориях Российской Федерации, где есть мобильная связь любого оператора и обеспечивает бесперебойность передачи данных. За счет встроенного программного обеспечения сим-карта автоматически выбирает оператора с самым сильным и устойчивым сигналом, и подключается к нему.

Решение от Билайна также исключает влияние человеческого фактора и нецелевого использования сим-карты, так как дополнительно организован защищенный канал связи и сим карта привязывается к конкретному прибору учета: применять ее в смартфоне будет невозможно. Решение предусматривает индивидуальный тарифный план, особенностью которого является предоплата на весь срок поверки счетчика.

Заместитель генерального директора, руководитель блока по корпоративному бизнесу билайна Максим Зайков: «Цифровизация газовой отрасли имеет большое значение для повышения комфорта эксплуатации приборов и безопасности. Мы рады предложить универсальное решение для интеллектуальных приборов учета газа, которое сделает их работу еще более эффективной и надежной. Технология unisim позволит умным счетчикам работать в любой точке России, где есть мобильная связь, а защищенный канал связи и привязка сим-карты к конкретному прибору исключат возможность нецелевого использования. Мы считаем сотрудничество с «Газпром межрегионгаз» очень перспективным и надеемся на дальнейшее развитие партнерских отношений».

Генеральный директор «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов: «Комплексный подход в подготовке интеллектуальных приборов учета газа к эксплуатации позволяет дополнительно повысить удобство для абонента и усилить контроль за передачей данных о расходе сетевого топлива. При этом предварительная настройка и установка unisim на заводе-производителе исключает влияние человеческого фактора и нецелевое использование сим-карты. Мы заинтересованы в реализации совместных проектов в сфере телекоммуникационных услуг с билайном и рассчитываем на перспективное сотрудничество».

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