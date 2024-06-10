Жители Хунзахского района Дагестана получили новые скорости мобильного интернета

Изменения уже почувствовали 3000 жителей сел центральной части республики, интернет там ускорился на 10%. Технические специалисты «МегаФона» модернизировали телеком-оборудование в двух поселениях. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Скорость передачи данных увеличилась в селах Хунзах и Обода. Это соседние населенные пункты, однако, на некоторые улицы последнего сигнал мобильной связи не долетал. Теперь же высокоскоростной интернет доступен во всех жилых и социальных помещениях поселений.

Для улучшения качества сигнала инженеры оператора установили в селах дополнительное оборудование, поддерживающее частотный диапазон LTE‑1800. Обновления позволили расширить емкость сети, равномерно распределить в ней пользователей и повысить скорость передачи данных до 75 Мбит/с. Так, обладатели зеленой сим-карты, могут, например, скачать за час более 20 фильмов в формате Full HD.

«Мы отмечаем рост мобильного трафика не только в Хунзахском районе, но и во всех сельских поселениях региона. В среднем, один человек в малом населенном пункте Дагестана использует около 15 ГБ дата-трафика в месяц. Горожане обходят селян по использованию интернета всего на 30%. Наши аналитики связывают это именно с развитием сети в республике, ведь создание и модернизация телеком-инфраструктуры позволяет обеспечивать высокую скорость передачи данных для всех наших абонентов не зависимо от места проживания», — сказал директор МегаФона в Дагестане Магомед Насруллаев.

По данным сервисов big data, в 2024 г. жители Хунзахского района больше всего трафика потратили на скачивание приложений мессенджеров. Особенно вырос интерес к Telegram. Всего же за прошедшие пять месяцев Telegram использовали в 2,5 раза чаще, чем за аналогичный период 2023 г.