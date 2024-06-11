Еще более 1500 семей во Владимире получили широкополосный доступ к интернету

ПАО «МТС» сообщает о расширении сети высокоскоростного фиксированного интернета и цифрового ТВ во Владимире. Доступ к домашнему интернету на скорости до 100 Мбит/с получили еще более 1500 семей в микрорайоне Юрьевец. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС продолжает расширять сеть в активно строящемся микрорайоне, расположенном в 10 километрах от Владимира. Тринадцать сданных домов в ЖК «Гвардейский» уже подключены к домашнему интернету МТС. Они находятся по улицам Гвардейской, Славной, Всесвятской и на Родионовке.

Технология позволяет подключить в многоквартирном доме интернет и телевидение по одному кабелю. Благодаря высокой пропускной способности, поддерживать стабильно высокую скорость интернета на любом домашнем устройстве у каждого члена семьи удается даже в период вечерних пиковых нагрузок.

Новые возможности позволят владимирцам с комфортом пользоваться интернетом с любого количества гаджетов, смотреть видео онлайн в UltraHD-качестве без «зависаний», за секунды скачивать «тяжелый» контент и играть в онлайн-игры на любых серверах. Кроме того, теперь жители смогут ежемесячно экономить на связи до 40% при одновременном подключении телевидения, высокоскоростного домашнего интернета и мобильной связи МТС.

«МТС продолжает работу над развитием цифровой инфраструктуры во Владимире, чтобы сделать дистанционные сервисы доступными и комфортными в использовании. Помимо доступа к цифровым решениям для работы, обучения, развлечения и других, расширение сети домашнего интернета дает возможность еще большему числу жителей сократить затраты на связь и ТВ. Это особенно удобно для семей, где у каждого есть одно или несколько подключенных к интернету устройств. Кроме этого, пользователи могут сэкономить до тысячи рублей семейного бюджета ежемесячно, объединив в один «пакет» домашний интернет, мобильную связь и IP-телевидение, включающее более 200 каналов и доступ к онлайн-кинотеатру KION. В дополнение, всеми услугами можно управлять с помощью единого лицевого счета, что делает пользование решениями экосистемы ее удобнее», – сказал директор МТС во Владимирской области Алексей Савушкин.

Во Владимире доступ к скоростному домашнему интернету МТС есть во всех районах города. Проверить возможность подключения по конкретному адресу можно на сайте.