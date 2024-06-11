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Трафик связи в 2023 году (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ продолжает оценивать динамику развития телеком-индустрии. По итогам 2023 г. структура потребления услуг связи еще заметней сместилась в сторону роста интернет-трафика на фоне снижения популярности голосового общения у потребителей. Россияне все чаще используют для общения онлайн-платформы вместо традиционных телефонных звонков. Об этом CNews сообщили представители ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

За последние десять лет интернет-трафик в России рос в среднем на 26% в год. Такой динамике способствуют увеличение скорости передачи данных, развитие инфраструктуры и расширение зоны покрытия связью на территории страны. В 2022–2023 гг. объем сетевого трафика продолжал увеличиваться, достигнув в прошлом году 150,4 Эбайт.

Спрос на услуги фиксированного интернета, который обеспечивает почти три четверти передаваемой по сети информации, за 2023 г. увеличился на 20,2%, тогда как нагрузка на мобильный интернет росла медленнее — на 14,8%.

За прошедшее десятилетие в объеме трафика телефонной связи зафиксировано снижение в среднем на 0,64% в год. При этом за последние два года произошло резкое сокращение продолжительности разговоров — в 2023 г. она составила 513 млрд минут.

В наиболее востребованном пользователями сегменте сотовой связи (на него приходится около 94% всего голосового трафика) длительность соединений в 2023 г. снизилась на 4,2%. Такая динамика обусловлена прежде всего сокращением времени общения между абонентами внутри России (-6%). Напротив, выросла продолжительность коммуникаций абонентов, находящихся в роуминге или на территории других стран (+6,5%).

Сокращение трафика подвижной телефонной связи и невысокий (в сравнении с фиксированным интернетом) рост спроса на мобильный интернет сопровождались существенным повышением абонентской платы для населения за сотовую связьиндекс потребительских цен на эти услуги в 2023 г. к предыдущему году составил 114%. В то же время рост потребительских цен на фиксированную телефонную связь (менее 106%) и интернет (менее 103%) был не столь выражен и оказал меньшее влияние на динамику трафика в соответствующих сегментах.

Тамара Зинина, замдиректора Центра стратегий и программ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ: «В 2023 г. интернет-трафик продолжил расти двузначными темпами, несмотря на сложности с развитием телеком-инфраструктуры, которые испытывают российские операторы связи из-за ограничений на импорт оборудования. В будущем положительная динамика трафика сохранится. В среднесрочной перспективе основной вклад в нее будет вносить рост потребления «тяжелого» онлайн-контента (видео в высоком разрешении, VR/AR, облачный гейминг), а ближе к 2030 г. ключевым драйвером станет межмашинное взаимодействие (M2M-трафик) на фоне ожидаемого масштабного внедрения интернета вещей, беспилотного транспорта, сервисов «умного города», искусственного интеллекта и др. Заметное влияние на отрасль телекоммуникаций окажет и стартующий с 2025 г. национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства», поскольку предусматривает внедрение систем связи нового поколения, развитие отраслевых цифровых платформ, кратный рост объемов сбора и обработки данных».

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