CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Ритейл Розница
|

Салоны связи Tele2 открывают свои двери у станций метро

Tele2, российский оператор мобильной связи, открывает салоны связи в новом формате metro store – у выходов станций Московского метрополитена. В метро уже функционируют 12 торговых точек, а в скором времени появятся еще восемь. Проект Tele2 эксклюзивен на рынке операторов. Об этом CNews сообщили представители Tele2.

Московский метрополитен остается одним из самых посещаемых мест столицы. Проходимость людей на некоторых станциях, согласно порталу открытых данных Правительства Москвы, превышает один млн пассажиров в месяц. Открытие салонов связи Tele2 у выходов станций означает максимальное приближение к клиенту и сокращение time-to-market для тех, кто хочет подключить услуги связи или приобрести гаджеты и аксессуары для смартфонов быстро и выгодно.

Формат metro store предполагает размещение в трафиковых локациях метро торговых точек, открытых в едином стиле, соответствующих общему дизайн-коду и концептуально – духу станции. Магазин ориентирован на обслуживание запросов пассажиров, которые проводят немало времени на крупнейшем транспортном объекте столицы.

Tele2 планирует разместить салоны в 20 локациях метро. Магазины у станций «Люблино», «Улица академика Янгеля», «Новокосино», «Южная», «Алтуфьево», «Тимирязевская», «Юго-Западная», «Тропарево», «ВДНХ» и «Пражская» уже готовы принимать посетителей. Согласно плану, в июне также начнут работать точки вблизи станций «Щукинская», «Митино», «Домодедовская», «Пролетарская», «Сокол», «Чертановская» и «Войковская». В новых салонах клиенты также смогут приобрести SIM-карту, воспользоваться услугой MNP и совершить все сервисные операции, как и во всех уже работающих торговых точках.

Антон Жуковский, коммерческий директор макрорегиона «Москва» Tele2: «Мы преследуем амбициозные планы в рамках нового проекта Tele2. К концу июня мы полностью откроем 20 новых локаций, при этом в планах – разместить салоны связи у выходов всех тех станций метро, где мы увидим спрос клиентов. Потребности и предпочтения наших абонентов меняются, поэтому розница должна оставаться подвижной и приспосабливаться к новым условиям рынка. Так, важным шагом к сближению оператора и клиентов стало открытие торговых точек в одном из самых посещаемых мест столицы».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Денис Хадасков, HD Tech: В России исторически сложилось, что инновации появляются в финансовых компаниях

Прямо перед визитом Путина вышли из строя три из пяти подводных интернет-кабелей Вьетнама

Как автоматизировать учет персональных данных и избежать штрафов за их утечку

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2024» состоится 26 июня

Одно пространство для сотни задач: обзор интерактивных онлайн-досок

Огромная страна будет лишать своих граждан мобильной связи за долги по налогам

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор робота-пылесоса Dreame L10s Pro Ultra: ультимативный агрегат для автоматической чистоты

Самые мощные и безопасные GaN-зарядки: выбор ZOOM

Самые умные мобильные кондиционеры: хиты продаж

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024