Салоны связи Tele2 открывают свои двери у станций метро

Tele2, российский оператор мобильной связи, открывает салоны связи в новом формате metro store – у выходов станций Московского метрополитена. В метро уже функционируют 12 торговых точек, а в скором времени появятся еще восемь. Проект Tele2 эксклюзивен на рынке операторов. Об этом CNews сообщили представители Tele2.

Московский метрополитен остается одним из самых посещаемых мест столицы. Проходимость людей на некоторых станциях, согласно порталу открытых данных Правительства Москвы, превышает один млн пассажиров в месяц. Открытие салонов связи Tele2 у выходов станций означает максимальное приближение к клиенту и сокращение time-to-market для тех, кто хочет подключить услуги связи или приобрести гаджеты и аксессуары для смартфонов быстро и выгодно.

Формат metro store предполагает размещение в трафиковых локациях метро торговых точек, открытых в едином стиле, соответствующих общему дизайн-коду и концептуально – духу станции. Магазин ориентирован на обслуживание запросов пассажиров, которые проводят немало времени на крупнейшем транспортном объекте столицы.

Tele2 планирует разместить салоны в 20 локациях метро. Магазины у станций «Люблино», «Улица академика Янгеля», «Новокосино», «Южная», «Алтуфьево», «Тимирязевская», «Юго-Западная», «Тропарево», «ВДНХ» и «Пражская» уже готовы принимать посетителей. Согласно плану, в июне также начнут работать точки вблизи станций «Щукинская», «Митино», «Домодедовская», «Пролетарская», «Сокол», «Чертановская» и «Войковская». В новых салонах клиенты также смогут приобрести SIM-карту, воспользоваться услугой MNP и совершить все сервисные операции, как и во всех уже работающих торговых точках.

Антон Жуковский, коммерческий директор макрорегиона «Москва» Tele2: «Мы преследуем амбициозные планы в рамках нового проекта Tele2. К концу июня мы полностью откроем 20 новых локаций, при этом в планах – разместить салоны связи у выходов всех тех станций метро, где мы увидим спрос клиентов. Потребности и предпочтения наших абонентов меняются, поэтому розница должна оставаться подвижной и приспосабливаться к новым условиям рынка. Так, важным шагом к сближению оператора и клиентов стало открытие торговых точек в одном из самых посещаемых мест столицы».