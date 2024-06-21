CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС на треть ускорила мобильный интернет в Якутске

МТС модернизировала сеть мобильной связи и передачи данных в городе Якутске. В результате перераспределения радиочастот, скорость мобильного интернета в жилых кварталах Якутска в среднем возросла на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В числе локаций, в которых появилось новое оборудование стандарта 4G, стали кварталы 98,122,123,124, где помимо жилых домов расположены социальные объекты культуры, здравоохранения и отдыха. В частности, мобильный интернет стал быстрее на территории Исторического парка «Россия – моя история», радиоцентра, на развязке автодороги по улице Чернышевского, переходящей в Покровский тракт, а также внутри зданий – детских садов, супермаркетов, торгового центра, оптово-розничных магазинов и складов, автосервисов.

Кроме этого рефарминг прошел в Пригородном квартале, где преимущественно находятся садоводства и СОТы Якутска и в Приипподромном квартале, где расположен ипподром и конноспортивный комплекс.

«Для того, чтобы абоненты могли оценить увеличение скоростей интернета, мы проводим модернизацию сети, в тех локациях где это необходимо, при помощи рефарминга. Говоря простым языком, это перераспределение частот, благодаря которому удается увеличить емкость сети подвижной радиосвязи. То есть, происходит передача радиосигнала стандарта 4G на частотах, ранее использовавшихся стандартом связи 3G», – сказал директор МТС в Республике Саха (Якутия) Прокопий Неустроев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Максим Семёнкин, CodeInside: Рынок от аутсорсинга не отказывается, но активно сокращает его

Европа провела крупнейшие учения по отражению кибератаки из вымышленных стран

Больше общения и акцент на ИБ: как устроен гибридный офис

Зарубежный интернет-трафик в России вырос на треть

Виктор Деменко, Jet RuLab: Мы можем быстро собрать и протестировать любой комплекс российских решений

В России разработана система противодействия БПЛА, позволяющая обнаруживать не только дрон, но и его оператора

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор медиаплеера HIPER MEDIA TV M5 Ultra: простой способ сделать телевизор умным

Как скачать фотографии из зарубежных облачных хранилищ: инструкция для iCloud, Google Диска и других сервисов

Аккумуляторные дрели и отвертки для работ по дому: хиты продаж

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024