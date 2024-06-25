«МегаФон»: названы самые популярные среди югорчан музыкальные фестивали

Летом 2024 г. жители Югры стали чаще интересоваться фестивалями за пределами региона. С начала 2024 г. трафик на официальные интернет-представительства крупнейших событийных мероприятий вырос в 3,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Об этом свидетельствуют данные «МегаФона» на основе анализа обращений к 20 тематическим сайтам.

В 2024 г. северяне начали интересоваться датами проведения и участниками фестивалей уже в апреле – на месяц раньше, чем это было в 2023 г. При этом объем передачи данных увеличился сразу в четыре раза по сравнению с мартом 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Самым привлекательным для югорчан остается VK Fest, который в 2024 г. принимают пять городов России. Вторым по популярности стал рок-фестиваль «YLETAЙ», который проводится в удмуртском селе Лагуново. Замыкает топ-3 событий, где этим летом стремятся побывать жители региона, музыкальный фестиваль «Ветер Сибири». Он собирает ценителей рок-музыки на площадке аэродрома «Мочище» около Новосибирска и привлекает тем, что на двух сценах выступают как молодые исполнители, так и отечественные гранды этого направления.

Любители событий в формате open air из Югры в 2024 г. стали активно интересоваться фестивалями электронной музыки и искусства Outline в Подмосковье и Signal в Калужской области. Точкой притяжения для тех, кто предпочитает классическую музыку, стал Ruskeala Symphony в Карелии. Именно эти площадки показали наибольшую динамику по сравнению с 2023 г. В сферу интересов югорчан входит и фестиваль «Лето в Тобольском кремле» – жители региона традиционно попадают в число самых активных поклонников.

Одним из открытий 2024 г. для югорских меломанов стал «Голос кочевников», проходящий в Республике Бурятия. Ранее мероприятие концентрировалось на этнических композициях. Сейчас фестиваль стремится к мультижанровости, и на его сцене выступают представители как модной, современной, так и традиционной, народной музыки.

В целом по стране в топ-5 самых популярных фестивалей вошли VK Fest, STEREOLETO, «YLETAЙ», «Голос кочевников» и Ural Music Night.

«Ежедневная работа наших специалистов нацелена на совершенствование инфраструктуры связи – ввод новых объектов и модернизацию существующих. Сегодня скорость передачи данных, достигающая 100 Мбит/с, позволяет жителям северных широт пользоваться любыми цифровыми сервисами. Они помогают разнообразить отдых югорчан не только в онлайн формате, но и выбрать для очного посещения самые интересные творческие площадки по всей стране, заранее приобрести билеты или подать заявку на участие», – отметил директор «МегаФона» в Ханты-Мансийском автономном округе Дмитрий Мелихов.