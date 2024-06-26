В Рязанской области вырос спрос на облачные сервисы защиты от DDoS-атак

МТС, цифровая экосистема, сообщает о том, что закупки российскими компаниями сервисов информационной безопасности в облаке MWS в первом квартале 2024 г. выросли в 1,5 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Более всего увеличился спрос на услугу по защите от DDoS-атак, в том числе и в Рязанской области. Закупки данного сервиса выросли более чем в 1,7 раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Следом идут центр мониторинга и реагирования на инциденты информационной безопасности (SOC) от МТС RED, спрос на который увеличился более чем в 1,5 раза, и межсетевой экран уровня приложений (WAF), прирост – в 1,3 раза.

Чаще всего свои ИТ-системы от DDoS-атак защищают компании из сферы услуг. На них приходится более трети всех пользователей данного сервиса. В 17% случаев защиту от DDoS-атак MWS подключают компании из финансового сектора, в 12% - из сферы производства, 8% – из разработки. Также активно применяют данные сервисы предприятия из сфер оптовой и розничной торговли, медиа и транспорта.

Компании из сферы услуг также лидируют по использованию услуг SOC. На данный сектор приходится 28% всех клиентов MWS, использующих данную услугу. По 15% приходится на предприятия из ритейла и сферы связи. Также специалисты MWS наблюдают рост интереса к сервису со стороны компаний, представляющих сектора разработки, медиа, производства и финансов.

Межсетевой экран уровня веб-приложений в большинстве случаев используют предприятия из сферы услуг и разработки. На них приходится половина всех подключенных решений. В 17% случаев сервисом пользуются компании из ритейла, в 11% – предприятия из сфер производства и финансов.

«Регионы Центральной России являются одной из самых частых целей организаторов подобных атак. В последнее время мы видим признаки того, что они тщательнее готовятся, используя при этом свои знания в области сетевых технологий, делая ставку на объем и интенсивность. Поэтому, однозначно, чтобы не нарушать работу организации и клиентских платформ, нужно повышать уровень киберзащиты, используя все возможные способы – от регулярного обучения сотрудников до запуска противодействующих цифровых платформ. Также активно растет спрос на такие сервисы как SOC и Pentest. Увеличение интереса к данным услугам мы связываем с тем, что наши клиенты все больше внимания уделяют комплексному подходу к обеспечению собственной безопасности, и понимают важность и необходимость не только одномоментно защитить свои сервисы, но и круглосуточно следить за состоянием инфраструктуры», — сказал директор филиала МТС в Рязанской области Александр Ляк.