«МегаФон» ускорил интернет в ювелирной столице России

Любители путешествий и дачного отдыха смогут на 20% быстрее загружать цифровые сервисы во время пребывания в Красном-на-Волге – знаменитой столице ювелирного дела в России. Перед началом туристического сезона инженеры оператора модернизировали базовые станции, обеспечивающие мобильной связью жителей и гостей костромского поселка. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Красное-на-Волге стал одной из локаций, где инженеры «МегаФона» ускорили передачу данных в рамках подготовки сети к летнему туристическому сезону. Поселок с численностью населения восемь тыс. является центром ювелирного промысла и располагается на берегу реки Волги. На территории поселка находится второй в России по объемам производства ювелирный завод и музей с уникальной коллекцией «красносельской скани».

Оператор установил в старинном поселке дополнительное оборудование, поддерживающее диапазон LTE. Он обеспечивает высокую ёмкость сети и проникающую способность сигнала. Теперь жители и путешественники пользуются интернетом на скорости до 40 Мбит⁄с. Это значение позволяет без задержек смотреть любимые фильмы и сериалы и пользоваться цифровыми сервисами даже в часы нагрузок.

Аналогичные улучшения затронули абонентов в деревне Серково Красносельского района. Инженеры модернизировали действующие телекоммуникационные объекты в малом населенном пункте, расположенном напротив знаменитого ивановского Плеса, на противоположном берегу Волги.

Кроме того, технические специалисты оператора ввели в эксплуатацию дополнительное оборудование в деревне Боровиково, тем самым расширяя зону покрытия LTE в Красносельском районе. Так в преддверии дачного сезона здесь запустили дополнительный слой 4G, чтобы местные жители и любители загородного отдыха смогли посмотреть прогноз погоды, воспользоваться онлайн-шоппингом, выложить фотографии с урожаем в соц. сети и мессенджеры.

«В начале лета с наступлением теплой погоды интернет-трафик в туристических и дачных локациях Красносельского района увеличился на 38% по сравнению с прошлым годом. Только в Красном-на-Волге путешественники в месяц прокачивают более 5 Тб данных и проговаривают более 18 тыс. мин. Поэтому мы заранее планируем мероприятия по улучшению сети в местах, где наблюдается сезонный рост использования онлайн-сервисов», – сказал Александр Мартынов, директор «МегаФона» в Костромской области.