МТС проложила цифровую дорожку в эпоху князей Пожарских

ПАО «МТС», цифровая экосистема, обеспечила LTE село Павловское Ковровского района Владимирской области, где находится крупный культурный комплекс - «Крепость-острог князей Пожарских» и музей «Усадьба двух генералов». Теперь мобильным интернетом на скорости до 50 Мбит/с могут пользоваться местные жители, школьные группы и индивидуальные туристы, проезжающие по трассе М7. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС установила дополнительное телеком-оборудование в центре села Павловское, где проживает около 300 человек. Круглый год в эти места приезжают туристы со всей страны, чтобы познакомиться с историей и традициями рода князей Пожарских и самого Дмитрия Пожарского, который в 1612 г. вместе с Кузьмой Мининым возглавил народное ополчение и помог положить конец периоду Великой Смуты.

После запуска скоростного мобильного интернета туристы смогут по навигатору прокладывать маршрут, приобретать в музейном комплексе билеты онлайн, участвовать в историческом квесте «Путешествие в прошлое». Теперь в сети также можно отправлять фото и видео из средневековой крепости, где собраны многочисленные реплики средневекового холодного оружия, которые отражают историю волости Пожар и князей Пожарских. Здесь же проводятся турниры по стрельбе из лука, на которые можно оставлять заявки в онлайне.

В не менее популярном музее «Усадьба двух генералов», созданном на основе старинной дворянской усадьбы Леванидовых-Юкичевых, приезжие могут побывать на театрализованной экскурсии «В гостях у старосветских помещиков». Гости проводят здесь фотосессии для соцсетей, принимая участие в дворянских играх и церемониях провинциального гостеприимства.

«Во Владимирской области сохранилось богатое культурное наследие, которое формировалось веками. Павловское в этом смысле уникальное место – здесь одновременно можно попасть и в эпоху самоопределения российского государства в XVII веке, и окунуться в провинциальный дворянский быт. И помогает популяризировать эту историю мобильный интернет. С запуском стабильной сети LTE музейный комплекс имеет возможность внедрять цифровые технологии, которые помогут рассказать об истории и экспозициях современно и интересно», - сказал директор филиала МТС во Владимирской области Алексей Савушкин.