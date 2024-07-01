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На ВДНХ удвоили количество точек доступа к городскому Wi-Fi

На ВДНХ для комфорта гостей расширили сеть городского Wi-Fi. Количество точек доступа к ней стало больше в два раза, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. Теперь их порядка 120.

«За прошлый год беспроводным интернетом на территории выставки воспользовались более полумиллиона раз. Сейчас Wi-Fi появился в зоне отдыха у каскада прудов. Благодаря этому жителям и туристам будет еще удобнее слушать аудиогиды, строить маршруты прогулок, заниматься делами на свежем воздухе», — сказала Наталья Сергунина.

Она напомнила, что сеть также работает от арки главного входа до площади Промышленности, около макета ракеты-носителя «Восток», у выводного круга Центра национальных конных традиций, рядом с «Домом ремесел», Музеем гаража особого назначения ФСО России и другими павильонами.

Как отметили в Департаменте информационных технологий Москвы, к городскому Wi-Fi можно подключиться в 52 парках столицы, на центральных улицах, в библиотеках, домах культуры, спортивных учреждениях и в других общественных пространствах. Общее число точек доступа достигает 26 тыс.

Развитие ИТ-инфраструктуры и сетей связи для обеспечения жителям доступа к современным цифровым услугам соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика России» и регионального проекта Москвы «Информационная инфраструктура».

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