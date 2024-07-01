Ucell монетизирует 5G на базе Nexign Converged Charging

Компания Nexign («Нэксайн») и Ucell, оператор сотовой связи в Узбекистане, успешно завершили тестирование решения Nexign Converged Charging в сетях 5G Standalone (SA) по интерфейсу N40. Ucell одним из первых в стране развернул технологию 5G SA, основанную на новейшем ядре сети пятого поколения (5GC). Nexign Converged Charging System (CCS) обеспечит оператору конвергентную тарификацию по протоколу HTTP и единую систему управления балансами в сетях 4G и 5G. Платформа CCS от Nexign взаимодействует с мультивендорным окружением ядра сети 5G от Nokia, Huawei и ZTE, а также бесшовно интегрируется c Nexign BSS, системой поддержки бизнеса, которую Ucell использует для обслуживания более 8 млн абонентов.

Одним из кейсов, протестированных в ходе пилота, стала онлайн-тарификация для услуг фиксированного беспроводного доступа (FWA). Кроме того, регистрация и запуск сессии в 5G SA для абонентов FWA с помощью CPE от разных поставщиков осуществлены успешно. Ключевым моментом стало то, что пока абонент переключается с 5G SA на LTE, тарификация продолжается на OCS по протоколу Ro Diameter без прерывания активных интернет сессий.

Узбекистан — это перспективный рынок для развития услуг высокоскоростного интернет-доступа через технологию FWA, поскольку больше половины населения живет в селах и в труднодоступной местности, где разворачивание широкополосного доступа на базе оптоволокна не эффективно с точки зрения затрат оператора. В перспективе новая технологическая инфраструктура 5G SA позволит Ucell предлагать клиентам тарифы с учетом параметров качества обслуживания на основе сегментации сети и соглашения об уровне обслуживания. Это гарантирует высокую скорость передачи данных и малое время задержки.

«Узбекистан — один из самых динамично развивающихся телеком-рынков в Центральной Азии, а Ucell — один из самых инновационных клиентов Nexign на этом рынке. Мы уже давно сотрудничаем и рады, что наши решения позволят оператору реализовать потенциал технических возможностей сетей 5G SA одним из первых в стране. Ucell сможет тестировать инновационные модели работы с новыми вертикалями и типами клиентов. С помощью Nexign Converged Charging System оператор получит возможность формировать индивидуальные тарифы для B2C- и B2B-клиентов с разными требованиями к качеству связи, гибко пакетировать и монетизировать собственные и партнерские услуги», — сказал Максим Нартов, директор по развитию бизнеса Nexign.