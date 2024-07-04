В подписке «МТС Premium» появилась бесплатная аренда портативных аккумуляторов

В подписке «МТС Premium» появилась возможность арендовать портативный аккумулятор (павербанк) от «МТС Юрент» на 30 минут бесплатно. Это позволит всегда оставаться на связи и не беспокоиться о том, что телефон может разрядиться. С новой возможностью владельцам «МТС Premium» стало выгоднее взять в аренду павербанк, зарядить свой смартфон или другой гаджет и всегда оставаться на связи.

Для всех владельцев подписки «МТС Premium» аренда павербанка будет бесплатной первые 30 минут. Стоимость аренды на оставшиеся 30 минут первого часа составит 50 руб., еще 100 руб. — до конца суток, стоимость последующих суток аренды — 199 руб. в день. Для пользователей без подписки первый час аренды павербанка стоит 99 руб.

Количество аренд павербанков с бесплатными 30 минутами для подписчиков «МТС Premium» не ограничено, первые полчаса аренды будут бесплатными всегда, когда у пользователя действует подписка.

Помимо бесплатной аренды павербанка в течение первого получаса подписка «МТС Premium» дает пользователям бесплатный старт при аренде самоката, сниженную цену на расширенную страховку, а также безлимитный доступ к онлайн-кинотеатру Kion, «МТС Музыке», книжному сервису «Строки» и до 50 ГБ интернета в месяц для абонентов МТС. Накопленный за поездки на самокатах кешбэк также можно потратить на другие сервисы и услуги, входящие в «МТС Premium».

Аренда павербанков «МТС Юрент» уже доступна в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Томске, Омске, Сочи и других городах. Станции, в которых можно арендовать павербанки через «МТС Юрент», отображаются на карте в приложении.