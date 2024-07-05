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«Ростелеком» дал цифровую жизнь детским центрам Тюменской области

«Ростелеком» в Тюменской области обеспечил интернетом три детских центра: «Олимпийская Ребячка», «Остров детства» и «Ребячья республика». Для этого специалисты компании смонтировали 25 километров оптических магистралей.

«Широкополосный доступ в интернет — это одна из самых востребованных услуг для корпоративных клиентов. Мы полностью оснастили центры инфраструктурой связи: протянули оптику через лесной массив и построили распределительную сеть. Использование оптических технологий позволяет нам предоставлять пользователям самые современные цифровые сервисы. В качестве системного интегратора и телекоммуникационного провайдера “Ростелеком” является лидером не только в осуществлении, но и в разработке сервисов для бизнес-задач любого уровня», — сказала Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментом «Ростелекома» на Урале.

Для участников смены в «Ребячьей республике» эксперты провели «День цифры». Дети посетили мастер-класс по сварке оптоволокна, поиграли в ретро-игры на больших джойстиках, попробовали свои силы в ИТ-квизе и прослушали лекцию по цифровой безопасности.

«За летний сезон у нас отдыхает более 4700 ребят. Педагоги используют интернет-ресурсы для разработки образовательных и развивающих программ. Поэтому знание основ кибергигиены важны и педагогической команде, и ребятам. Такие занятия представляют собой важный инструмент, способствующий установлению диалога с молодым поколением и пониманию его потребностей», — сказала Лариса Шилова, генеральный директор АНО «Областной детский оздоровительно-образовательный центр «Ребячья республика».

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