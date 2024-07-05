«Виртуальная АТС» компании «ТрансТелеКом» позволяет применить многоуровневое голосовое меню .

«Виртуальная АТС» компании «ТрансТелеКом» позволяет применить голосовое меню с любым числом уровней. Использование этой опции будет полезно, например, для территориально распределенных компаний или если необходимы коммуникации с клиентами на нескольких языках. Об этом CNews сообщили представители «ТрансТелеКом».

Функционал IVR по умолчанию включен в возможности «Виртуальной АТС». Когда клиент нажимает определенную цифру в тоновом режиме — IVR соединяет его с нужным специалистом. Когда клиенту известен внутренний номер сотрудника, он может набрать его уже во время голосового приветствия, а если не известен — АТС озвучивает все варианты, куда может направить его звонок. И только если клиент растеряется и не нажмет ни одной кнопки, АТС свяжет его с дежурным оператором. В некоторых случаях после первого выбора в голосовом меню нужно дать клиенту возможность выбрать направление звонка еще один или несколько раз. В «Виртуальной АТС» компании «ТрансТелеКом» можно создать голосовое меню с любым числом следующих друг за другом выборов.

Многоуровневое голосовое меню может потребоваться бизнесу, например, в следующих случаях.

Офисы компании находятся в разных местах и в каждом есть свои отделы и службы. В таком случае проще завести отдельный номер для каждого филиала. Но если направлять все звонки на единый номер (например, 8800), то в первом меню можно настроить выбор города, во втором — выбор офиса/магазина, далее — выбор отдела или службы.

Меню на двух языках: первый уровень дает возможность включить меню на другом языке. Например, «For English press one». Далее идет уровень выбора отдела, и затем звонок распределяется на англоговорящих сотрудников.

Физические и юридические лица: на первом уровне звонящий указывает, частный он клиент или корпоративный. В зависимости от этого выстраиваются все дальнейшие уровни.

«Виртуальная АТС компании «ТрансТелеКом» позволяет решать широкий круг задач бизнеса и служит интересам как заказчиков, так и их клиентов, делая коммуникации максимально эффективными», - сказал Александр Николаев, начальник отдела маркетинга АО «Компания ТрансТелеКом»