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В Кандалакшу к тюленям на скоростях 4G

Теперь в смартфонах любителей северных пейзажей и гренландских тюленей передача данных стала быстрее на 20%. Инженеры «МегаФона» провели работы по улучшению качества связи для туристов и жителей небольшого городка, расположенного на побережье Белого моря. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Кандалакша — старинный заполярный городок на берегу Белого моря. Несмотря на то, что город находится за Полярным кругом, здесь нет полярного дня и ночи и, более того, здесь гораздо теплее, чем в Мурманске. Сюда приезжают, чтобы полюбоваться на леса и болота, услышать звенящие камни, покормить белок и восхититься видами на Белое море. Также это одно из немногих цивилизованных мест, где можно посмотреть на гренландских тюленей в черте города.

Для качественного 4G‑покрытия туристических локаций и жилых домов инженеры компании спланировали размещение нового оборудования таким образом, чтобы cигнал LTE максимально проникал внутрь зданий и сооружений.

Во время прогулок по самой раскрученной достопримечательности Терского берега – каменному лабиринту «Вавилон» можно воспользоваться интернетом и узнать для чего он был предназначен. Есть разные версии - от ловушки для рыб до места для погребальных церемоний. Возросшие скорости данных позволят делиться фотографиями в социальных сетях всем любителям древних загадок на Кандалакшской земле.

«Мурманская область является одним из самых популярных маршрутов у любителей экотуризма, ежегодно мы фиксируем увеличение количества посетителей национальных природных заповедников на 20%. Высокоскоростной интернет и голосовые услуги связи помогут создать необходимые условия для безопасного путешествия по достопримечательностям Кандалакши и ее окрестностей. Поэтому для комфорта наших абонентов мы модернизируем базовые станции не только в городских микрорайонах, но и в туристических локациях», — сказал Владимир Чуйко, директор «МегаФона» в Мурманской области.

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