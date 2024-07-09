«МТС Линк» и «МТС Exolve» подключат к онлайн-встрече без интернета

«Вебинар Технологии», российская компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк», и «МТС Exolve», разработчик коммуникационных сервисов для бизнеса, совместно реализовали возможность подключения к видеоконференциям «МТС Линк» при помощи телефонного звонка. Функция поможет пользователям с плохим интернет-соединением оставаться на связи со своими коллегами.

Благодаря интеграции «МТС Линк» и «МТС Exolve» пользователи смогут подключаться к встречам в сервисах «МТС Линк» при отсутствии интернет-соединения с мобильного или стационарного телефона. Для этого не нужно проходить регистрацию или скачивать приложение. Достаточно набрать номер, в тональном режиме ввести идентификатор мероприятия (уникальный набор из девяти цифр) и нажать “#”.

В настоящее время подключение с мобильных номеров доступно по всей России, а со стационарного телефона — в одиннадцати регионах страны. Стоимость разговора не будет отличаться от стоимости любого другого исходящего звонка в соответствии с тарифом оператора связи. Также компании могут подключить номер, начинающийся с цифр “8-800”, в этом случае минуты не тарифицируются. Функционал доступен по запросу в службу технической поддержки «МТС Линк».

«Платформа «МТС Exolve» формирует тренд на удобные мультиканальные коммуникации для бизнеса. Интеграция с «МТС Линк» была реализована в короткий срок, так как наша платформа легко интегрируется со сложными IT-системами. Это позволяет масштабировать и расширять решение на другие сервисы», — сказал генеральный директор «МТС Exolve» Рамиль Биккужин.

«МТС Линк» поддерживает высокое качество связи и доступности своих сервисов, чтобы клиенты могли рассчитывать на надежное соединение даже вне офиса. Это подтверждает исследование аналитической компании J`son & Partners Consulting, согласно которому «МТС Линк» является лидером среди российских ВКС-сервисов по стабильности работы в нестандартных условиях. Теперь благодаря возможности обмена знаниями внутри группы МТС и интеграции с «МТС Exolve» пользователи смогут подключаться к видеозвонкам, даже без доступа к интернету. В дороге, на строительной площадке или в командировке — телефония поможет оставаться на связи с коллегами всегда», — отметил руководитель направления Enterprise «МТС Линк» Владимир Карпенко.