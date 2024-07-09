CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком
|

«МТС Линк» и «МТС Exolve» подключат к онлайн-встрече без интернета

«Вебинар Технологии», российская компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк», и «МТС Exolve», разработчик коммуникационных сервисов для бизнеса, совместно реализовали возможность подключения к видеоконференциям «МТС Линк» при помощи телефонного звонка. Функция поможет пользователям с плохим интернет-соединением оставаться на связи со своими коллегами.

Благодаря интеграции «МТС Линк» и «МТС Exolve» пользователи смогут подключаться к встречам в сервисах «МТС Линк» при отсутствии интернет-соединения с мобильного или стационарного телефона. Для этого не нужно проходить регистрацию или скачивать приложение. Достаточно набрать номер, в тональном режиме ввести идентификатор мероприятия (уникальный набор из девяти цифр) и нажать “#”.

В настоящее время подключение с мобильных номеров доступно по всей России, а со стационарного телефона — в одиннадцати регионах страны. Стоимость разговора не будет отличаться от стоимости любого другого исходящего звонка в соответствии с тарифом оператора связи. Также компании могут подключить номер, начинающийся с цифр “8-800”, в этом случае минуты не тарифицируются. Функционал доступен по запросу в службу технической поддержки «МТС Линк».

«Платформа «МТС Exolve» формирует тренд на удобные мультиканальные коммуникации для бизнеса. Интеграция с «МТС Линк» была реализована в короткий срок, так как наша платформа легко интегрируется со сложными IT-системами. Это позволяет масштабировать и расширять решение на другие сервисы», — сказал генеральный директор «МТС Exolve» Рамиль Биккужин.

«МТС Линк» поддерживает высокое качество связи и доступности своих сервисов, чтобы клиенты могли рассчитывать на надежное соединение даже вне офиса. Это подтверждает исследование аналитической компании J`son & Partners Consulting, согласно которому «МТС Линк» является лидером среди российских ВКС-сервисов по стабильности работы в нестандартных условиях. Теперь благодаря возможности обмена знаниями внутри группы МТС и интеграции с «МТС Exolve» пользователи смогут подключаться к видеозвонкам, даже без доступа к интернету. В дороге, на строительной площадке или в командировке — телефония поможет оставаться на связи с коллегами всегда», — отметил руководитель направления Enterprise «МТС Линк» Владимир Карпенко.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Больше общения и акцент на ИБ: как устроен гибридный офис

Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября

Росагролизинг: как специалисты «Нетрики» провели миграцию аналитической системы компании с MS SQL Server на Postgres Pro

Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2024» и «Импортозамещение года 2024»

Александр Осипов, «МегаФон»: Эффективность киберзащиты вырастет, если снизится рутинная нагрузка на специалистов

ИТ-компании России атакованы через взломанные системы лифтов

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона TECNO CAMON 30: локомотив продаж 2024

Как выбрать смартфон с хорошей камерой в 2024 году: за какие функции нужно платить

Обзор линейки российских ноутбуков «Инферит Техника»: современное и компактное решение

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024