МТС улучшила сеть LTE в селе Перехваль для жителей с уникальным диалектом

ПАО «МТС» сообщает об усилении сети LTE в селе Перехваль Данковского района Липецкой области. В результате проведенных работ скорость 4G выросла на 20%. Новое качество связи теперь доступно перехвальцам и их гостям, которые приезжают за водой из Прощеного колодца и за атмосферой древнерусской старины. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС провели работы по расширению сети LTE в селе Перехваль, на полях которого когда-то стоял древнерусский городок Романцев. Сейчас сюда приезжают туристы, чтобы увидеть родник, известный как Прощеный колодец пророка Илии, а также единственный музей знаменитого перехвальца Василия Ряховского, автора исторической повести о Евпатии Коловрате. Перехваль также богата живописными ландшафтами, а речь селян – диалектами. Теперь обновленная сеть позволит старшему поколению еще чаще звонить родным по видеосвязи и рассказывать, как по их «городу» (огороду) «унуки» (внуки) бегают «на врыски» (наперегонки).

«Мы продолжаем улучшать качество связи в Липецкой области, чтобы обеспечить цифровой комфорт ее жителей. Теперь у перехвальцев появилось еще больше возможностей для того, чтобы передать следующим поколениям особенности культуры малой родины, ее историю. Обновленная сеть также позволит гостям села делиться в интернете фотографиями и рассказами местных жителей о русской старине», — сказала директор МТС в Липецкой области Евгения Долженко.