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МТС улучшила связь на территории Медицинского комплекса на острове Русский

МТС модернизировала сеть LTE на острове Русском в районе Медицинского комплекса ДВФУ. Благодаря установке нового телекоммуникационного оборудования скорость мобильного интернета на территории медучреждения выросла в среднем на 25%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Медицинский комплекс на Русском – медучреждение, входящее в состав Дальневосточного федерального университета. Медкомплекс ДВФУ включает Медицинский центр, Школу медицины ДВФУ и Реабилитационный центр, а общая площадь учреждения составляет более 76 тыс. кв. м. Ежегодно здесь проводят свыше одного миллиона лабораторных исследований и более 7 тыс. оперативных вмешательств, в том числе высокотехнологичных, по 11 хирургическим направлениям. Помимо Приморья, Медицинский комплекс принимает пациентов Камчатки, Сахалина, Амурской области, Хабаровского края и других регионов России.

Обновленная телеком-инфраструктура позволит врачам и сотрудникам оперативно решать рабочие вопросы, а пациентам - комфортно пользоваться различными интернет-сервисами. Так, дальневосточники, проходящие обследования и стационарное лечение, получили возможность в любое время скачивать медицинские документы и делиться ими с врачами, заказывать необходимые лекарства, пользоваться развлекательными сервисами, смотреть фильмы в онлайн-кинотеатрах и видео на стриминговых платформах, а также общаться с родственниками в мессенджерах и по видеосвязи.

«Покрытие качественной связью ключевых инфраструктурных объектов региона, особенно медицинских и образовательных учреждений, — один из приоритетов нашей работы. Обновленная цифровая инфраструктура — очередной шаг к развитию новых высокотехнологичных решений: интернета вещей, облачных сервисов и умного видеонаблюдения. Также в последнее время в Приморье наблюдается тренд на рост интереса к российским сервисам для видеоконференций со стороны медицинских и исследовательских учреждений — ряд медучреждений региона в этом году перешли на платформу «МТС Линк». На примере использования платформы для такой социально важной области, как здравоохранение, становится очевидно, насколько универсальны и легко применимы умные технологии в любой сфере жизни общества», — отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

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