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МТС включила LTE-сеть на пути к забайкальской жемчужине озеру Арей

ПАО «МТС» включила сеть LTE на участке трассы Р-258 в селе Бальзой. Местные жители, путешественники и любители кемпинга, отправляющиеся отдыхать на самое известное в Забайкалье озеро Арей, теперь могут пользоваться скоростным мобильным интернетом и качественной голосовой связью. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Бальзой – старинное село в Улетовском районе. Более 500 жителей села занимаются сельским хозяйством – сеют пшеницу, овес, рапс, выращивают овощи и разводят скот. Мобильный интернет позволит принимать онлайн-заказы на поставку продукции, следить за прогнозами погоды и обсуждать с соседями-аграриями успехи полевого сезона в социальных сетях.

Благодаря своему удобному расположению вдоль федеральной трассы и живописным местам, туристы заезжают в Бальзой для временной остановки и отдыха на местных озерах - Большом, Наливном, Церковном, Кундуйском и Белом, где в теплое время можно увидеть диких лебедей, уток и других птиц. С наступлением лета любители загородного отдыха отправляются по этому маршруту на озеро Арей – жемчужину Забайкалья. Теперь туристы могут уточнить дорогу, забронировать онлайн домик на базе отдыха, а также освободить место на своем смартфоне и в «облаке» для фотографий красивой природы, редких животных и сэлфи на фоне огромных деревьев, необычно раскинувших искривленные корни вдоль озера Арей.

«Отдых на природе и посещение туристических локаций в крае популярны у забайкальцев и гостей региона. Многие туристы выбирают личный транспорт для передвижения, поэтому мы улучшаем скорости LTE-сети в туристических локациях, населенных пунктах вдоль федеральных трасс, чтобы путешественники всегда были на связи, могли загрузить красивые снимки в соцсети, пользоваться онлайн-банкингом, туристическими сервисами и картами. Так, МТС провела модернизацию телеком-оборудования в поселках Атамановка, Домна и на железнодорожных станциях - Могоче, Шилке и центральном железнодорожном вокзале Читы», – сказал директор МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин.

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