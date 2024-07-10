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В дачных массивах под Всеволожском расширили покрытие 4G

ПАО «МТС» установила дополнительные базовые стации стандарта LTE во Всеволожском районе Ленинградской области. В результате покрытие и емкость сети 4G выросли в два раза сразу в пяти СНТ Морозовского городского поселения. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты компании установили телеком-оборудование в районе пяти СНТ Всеволожского района: «Сигнал», «Дунай», «Реставратор», «Алмаз», «Энергетик». Недалеко от дачных массивов находится озеро Щучье, точка притяжения жителей близлежащих садовых товариществ, поселков и петербуржцев. Новые базовые станции расширили покрытие и емкость сети LTE, в итоге и садоводам, и проезжающим рядом автомобилистам доступны все современные цифровые сервисы. Они смогут смотреть фильмы и сериалы, обмениваться тяжелыми файлами, играть в онлайн-игры, общаться по голосовой и видеосвязи

«Летом интернет-трафик перераспределяется между Петербургом и Ленобластью, потому что все больше петербуржцев отправляется на природу, в итоге нагрузка на телекоммуникационную сеть растет. По нашим данным, дата-трафик за пределами города, особенно в популярных дачных массивах, поселках и на побережье Невы или озер обычно увеличивается в 2-5 раз. Поэтому мы обновили телеком-оборудование, удвоили покрытие LTE, чтобы в пиковые нагрузки жители могли оставаться на связи: звонить близким, пользоваться привычными онлайн-приложениями, использовать технологию VoLTE, которая заключается в совершении звонков по сети 4G. Она позволяет одновременно говорить по телефону и пользоваться интернетом на высокой скорости», — сказал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.

МТС регулярно обновляет сетевую инфраструктуру на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Весной 2024 г. инженеры компании установили дополнительное телеком-оборудование в 10 районах города и области, в результате скорость мобильного интернета выросла в среднем на 30%. Кроме того, в декабре 2023 г. МТС завершила во Всеволожске пилотный проект по полному выключению сети 3G, выстроив систему взаимодействия с абонентами по их адресному уведомлению и консультированию.

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