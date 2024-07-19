«МегаФон» обеспечил высокоскоростным интернетом старинный город Смоленщины

В старинном городе с 900-летней историей – Рославле – для приезжающих туристов и сорока пяти тысяч жителей оператор провел модернизацию телекоммуникационной инфраструктуры в историческом центре и на окраинах. В результате работ ёмкость сети и скорость мобильного интернета в смартфонах абонентов выросли в 2,5 раза. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В центре Рославля, где находится множество исторических культовых сооружений, включая каменные церкви, соборы и монастыри, многие из которых были построены в конце XVIII века, оператор провел апгрейд телком-объектов и увеличил скорость интернета до 100Мбит/с. Теперь все желающие смогут воспользоваться онлайн-картами, аудиогидами или выложить в сеть фотографии уникальных памятников архитектуры Спасо-Преображенского мужского монастыря и Церкви Успения Пресвятой Богородицы за несколько секунд.

За счет использования высокочастотного диапазона специалисты компании увеличили емкость сети в промышленных районах города и в местах плотной городской застройки, а также в частом секторе на окраинах. Цифровые улучшения коснулись жителей кварталов 162, 163, 165, Прилеповка и 16, 17 ,18 микрорайонов, где сконцентрировано множество объектов социального назначения: парки, школы, магазины, центры досуга и спортивные учреждения.

«Жилые районы представляют собой места с высокой плотностью пользователей, где спрос на голосовые и интернет услуги постоянно растает. По данным аналитиков МегаФона, в первом полугодии 2024 года потребление трафика у рославльчан увеличилось на 70% и составило 927 ТБ за шесть месяцев. Поэтому, чтобы большее количество абонентов могло пользоваться услугами связи на комфортной скорости независимо от своего местоположения, наши инженеры провели работы по оптимизации частот. Во втором полугодии модернизация телекоммуникационных объектов продолжится как в районных центрах, так и в малых населенных пунктах области», — сказал руководитель технического отдела по инфраструктуре «МегаФона» Смоленской области Константин Сазонов.