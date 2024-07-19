CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Беспроводная связь Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ
|

«МегаФон» обеспечил высокоскоростным интернетом старинный город Смоленщины

В старинном городе с 900-летней историей – Рославле – для приезжающих туристов и сорока пяти тысяч жителей оператор провел модернизацию телекоммуникационной инфраструктуры в историческом центре и на окраинах. В результате работ ёмкость сети и скорость мобильного интернета в смартфонах абонентов выросли в 2,5 раза. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В центре Рославля, где находится множество исторических культовых сооружений, включая каменные церкви, соборы и монастыри, многие из которых были построены в конце XVIII века, оператор провел апгрейд телком-объектов и увеличил скорость интернета до 100Мбит/с. Теперь все желающие смогут воспользоваться онлайн-картами, аудиогидами или выложить в сеть фотографии уникальных памятников архитектуры Спасо-Преображенского мужского монастыря и Церкви Успения Пресвятой Богородицы за несколько секунд.

За счет использования высокочастотного диапазона специалисты компании увеличили емкость сети в промышленных районах города и в местах плотной городской застройки, а также в частом секторе на окраинах. Цифровые улучшения коснулись жителей кварталов 162, 163, 165, Прилеповка и 16, 17 ,18 микрорайонов, где сконцентрировано множество объектов социального назначения: парки, школы, магазины, центры досуга и спортивные учреждения.

«Жилые районы представляют собой места с высокой плотностью пользователей, где спрос на голосовые и интернет услуги постоянно растает. По данным аналитиков МегаФона, в первом полугодии 2024 года потребление трафика у рославльчан увеличилось на 70% и составило 927 ТБ за шесть месяцев. Поэтому, чтобы большее количество абонентов могло пользоваться услугами связи на комфортной скорости независимо от своего местоположения, наши инженеры провели работы по оптимизации частот. Во втором полугодии модернизация телекоммуникационных объектов продолжится как в районных центрах, так и в малых населенных пунктах области», — сказал руководитель технического отдела по инфраструктуре «МегаФона» Смоленской области Константин Сазонов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как в «Норникеле» объединили все корпоративные сервисы на одной платформе

В России резко вырос спрос на китайские флагманские смартфоны

Одно пространство для сотни задач: обзор интерактивных онлайн-досок

Не прошло и двух недель. Samsung начинает переговоры с бастующими рабочими заводов по производству микросхем

Росагролизинг: как специалисты «Нетрики» провели миграцию аналитической системы компании с MS SQL Server на Postgres Pro

Служебные собаки будут сторожить ЦОДы. Без них не найти злоумышленников с вживленными имплантами

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Как шум от гаджетов разрушает психику

Лучшие кнопочные телефоны с интернетом: хиты продаж

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5”S PaperMatte с экраном нового поколения

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: почему буровики в космосе будут самой высокооплачиваемой профессией

Ученые выяснили, как мозг делает мгновенный выбор

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024