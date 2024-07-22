«МегаФон» ускорил мобильный интернет за Северным полярным кругом

Жители и гости Норильска, расположенного на севере Красноярского края, смогут по достоинству оценить новое качество сотовой связи после реализованной «МегаФоном» программы рефарминга. Она позволила нарастить ёмкость сети и увеличить скорости мобильного интернета четвертого поколения почти в 1,5 раза. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Норильск – самый северный город мира и второй по численности в регионе. В нем проживают более 170 тыс. человек. Расположен в 1500 км от Красноярска и 300 км в зоне Северного полярного круга. Добраться до города можно двумя способами – летом по воде и круглогодично на самолете.

«Повышение качества мобильных услуг и развитие сотовой связи в Норильске входит в приоритетные задачи нашей компании. В прошлом году мы расширили транспортный канал связи, в результате чего скорость передачи данных увеличилась до 150 Мбит/с. В этом году провели рефарминг, то есть перевели частоты из сетей 2G и 3G в современный стандарт 4G (LTE). Таким образом освободились дополнительные ресурсы, которые раньше не использовались, и в сжатые сроки была увеличена скорость мобильного интернета, где это необходимо», – сказал директор «МегаФона» в Красноярском крае Андрей Ким.

Технические работы проводились на базовых станциях в Норильске и его районах – Кайеркане, Талнахе и Оганере. Улучшение качества связи почувствовали абоненты в многоквартирных домах, бизнес‑центрах, медицинских, культурных и образовательных учреждениях, парках и любимых местах прогулок горожан. Также в зоне действия модернизированного телеком-оборудования находятся остановки общественного транспорта, магазины, кафе и другие объекты городской инфраструктуры.

Жители Норильска могут пользоваться любыми цифровыми сервисами на более комфортных скоростях и с высоким качеством сети – слушать музыку онлайн, смотреть фильмы в высоком разрешении, общаться в мессенджерах и социальных сетях, проходить дистанционное обучение в любом удобном месте, работать удаленно, обмениваться файлами, звонить по видеосвязи, не боясь искажения картинки или звука.

Модернизация сети также расширила зону обслуживания технологии VoLTE. Сервис обеспечивает кристально чистый звук и мгновенное соединение — абонент может без потери качества общаться по телефону и одновременно пользоваться интернетом. По данным оператора, в этом году цифровые звонки у норильчан стали популярнее на 53%, а трафик передачи данных увеличился в три раза, по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.