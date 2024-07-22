МТС обеспечила полное покрытие LTE участка трассы М-12 «Восток» во Владимирской области

МТС сообщила о завершении стройки на двухсоткилометровом участке автодороги М-12, проходящем по территории Владимирской области. Благодаря этому на федеральной трассе появилось бесшовное покрытие голосовой связью и высокоскоростным мобильным интернетом.

МТС запустила новое телеком-оборудование на территории шести районов Владимирской области, через которые проходит участок трассы М-12, соединяющей Москву и Казань. Специалисты провели масштабные работы по расширению сети в Петушинском, Собинском, Судогодском, Гусь-Хрустальном, Селивановском и Муромском района, обеспечив связь LTE почти в 50 локациях, из них 22 точки получили стабильный мобильный интернет МТС впервые.

При строительстве трассы М-12 на территории Владимирской области помимо автодороги на всем ее протяжении скоростной мобильный интернет МТС получили также два новых вантовых моста через Оку севернее Мурома длиной более 3 километров и мост, соединяющий Владимирскую и Нижегородскую области длиной 1,4 километра.

Устойчивая связь стандарта LTE появилась на крупных транспортных развязках и съездах в районе села Чаадаево Муромского района с трассы 17К-2 на «Муром-М7», возле Мичково Селивановского района на Меленки, в районе Жуковки Судогодского района с трассы из Судогды в Красное Эхо, вблизи Захарово Судогодского района с «Золотого Кольца», в районе микрорайона Энергетик и в Новых Омутищах Петушинского района с трассы М7.

Теперь автопутешественники, едущие по М-12, могут оставаться на связи в пути, пользоваться онлайн-навигаторами и картами, совершать операции в онлайн-банке, слушать музыку через интернет, а также пользоваться другими привычными цифровыми сервисами. МТС обеспечила стабильную связь и высокоскоростной мобильный интернет на всех инфраструктурных объектах вдоль трассы: на комплексах сервиса, автозаправках, терминалах оплаты проезда и в зонах отдыха. Это позволит предпринимателям использовать онлайн-оплату, устанавливать датчики контроля и камеры видеоаналитики.

Скоростным мобильным интернетом МТС обеспечила и экодук для диких животных, который переброшен через автобан на участке между селами Овсянниково и Кондряево. Здесь экологи и местное лесничество может теперь запускать современные цифровые технологии и видеоаналитику, чтобы оценивать, используют ли животные искусственное сооружение.

«Мы реализовали крупный проект и подготовили инфраструктуру связи на трассе М-12 во Владимирской области к периоду отпусков, когда в регионе фиксируется самый большой трафик. Теперь путешествие будет комфортнее и безопаснее. Кроме того, сеть LTE станет надежной платформой для запуска новых цифровых сервисов и инновационных услуг в области мониторинга транспорта, состояния дорог и безопасности в пути», – отметил директор МТС во Владимирской области Алексей Савушкин.

Масштабное строительство сети велось таким образом, чтобы к летнему сезону были покрыты все, в том числе и самые удаленные участки М-12 «Восток».

«Развитие телеком-инфраструктуры на трассе М-12 становится точкой развития экономики Владимирской области. Во-первых, оперативная связь и цифровые сервисы необходимы для логистики, а М-12 – это крупные грузоперевозки. А во-вторых, туризм, где в поездке должен быть максимальный цифровой комфорт с доступом к сервисам бронирования отелей, заказа экскурсий, знакомств с достопримечательностями», – отметил министр цифрового развития Владимирской области Александр Белоусов.