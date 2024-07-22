«Школа экспертов»: «Ростелеком» объявил набор на программу профессиональной подготовки для партнеров-операторов связи

«Ростелеком» запустил набор на программу профессиональной подготовки «Специалист по монтажу телекоммуникационного оборудования» для партнеров компании из числа региональных операторов связи. Образовательный проект национального провайдера реализуется Министерством труда и социального развития России при содействии Томского государственного университета и будет доступен в рамках «Школы экспертов». Специалисты, успешно прошедшие программу, получат удостоверение об окончании курса государственного образца. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Теорию участники послушают в онлайн-формате, а вот практику отработают — на технической базе «Ростелекома». График обучения построен таким образом, чтобы специалисты могли пройти его без отрыва от производства. В программе примут участие 300 представителей компаний-партнеров национального провайдера.

«Сегодня телекоммуникационные технологии совершенствуются так быстро, что стандартное образование не успевает за этими изменениями. Поэтому мы уделяем особое внимание подготовке нашего персонала. За время работы в отрасли мы накопили обширную базу знаний и сформировали глубокую экспертизу. И, поскольку в качестве цифрового партнера мы видим свою миссию в содействии развитию бизнеса всех участников межоператорского рынка, то с этой целью успешно реализуем образовательный проект “Школа экспертов”, в рамках которого делимся практическими знаниям и навыками с другими операторами», — сказала Наталия Крючкова, вице-президент по работе с операторами связи ПАО «Ростелеком».

Основная программа подготовки разработана в соответствии с требованиями профессионального стандарта, предполагает восемь недель обучения и включает 144 часа аудиторной и самостоятельной работы, а также время для сдачи экзаменов. В качестве разработчика и методолога выступил АНО ДПО «Центральный многопрофильный институт профессиональной переподготовки и повышения квалификации». Техническую базу и организацию для проведения обеспечит «ИТ школа РТК».

«В этом году мы совместно с региональными операторами провели бизнес-завтраки в формате “мозгового штурма”. В открытом диалоге мы хотели понять, что необходимо малому и среднему бизнесу в отрасли связи. Операторы сказали, что им не хватает отраслевого обучения. Это общая проблема, сегодня в дефиците технические специалисты, обладающие необходимыми прикладными навыками и знаниями. Поэтому, когда мы запускали этот проект, мы сразу рассчитывали, что будем делиться знаниями с нашими партнерами, и поэтому и обеспечили для них возможность присоединиться к этой программе в “Школе экспертов”», — сказала Екатерина Казакова, директор по работе с региональными операторами связи ПАО «Ростелеком».

Программа профессиональной подготовки специалистов по монтажу телекоммуникационного оборудования будет проходить в шесть потоков и охватит 36 регионов. Выпускники получат все необходимые компетенции, чтобы профессионально заниматься установкой, настройкой и обслуживанием оборудования для передачи данных и связи.

«"Ростелеком" давно сотрудничает с Томским государственным университетом в сфере подготовки кадров. Благодаря этому нам удалось построить максимально сбалансированную программу. Практике будут учить эксперты “Ростелекома”, а теоретическую часть читать преподаватели университета. Специалисты сразу после выпуска смогут применить полученные знания в работе», — сказал Владимир Татаринцев, директор по развитию стратегических проектов ПАО «Ростелеком».