CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС обеспечила связью аул Кобу-Баши и древнейшую Треугольную пещеру эпохи палеолита

МТС завершила очередной этап строительства сети 4G в населенных пунктах Карачаево-Черкесии. Благодаря строительству новой базовой станции скоростной интернет появился в горном ауле Кобу-Баши и в окрестностях древнейшей Треугольной пещеры, включенной в сборник «Сто Великих археологических открытий». Об этом CNews сообщили представители МТС.

Аул Кобу-Баши находится рядом с плато Баранаха и археологическим памятником – Треугольной пещерой. Она была заселена от 600 до 250 тыс. лет назад и является одной из древнейших пещерных стоянок раннего палеолита на Кавказе и в Восточной Европе. Обновленная сеть 4G обеспечит местных жителей, а также туристов и археологов скоростным интернетом и позволит всегда оставаться на связи.

«Мы активно модернизируем существующее телеком-оборудование и строим новое для того, чтобы у местных жителей и туристов был доступ к высокоскоростному интернету в любой точке Карачаево-Черкесии, будь то такие места притяжения, как Архыз и Домбай или такие уникальные населенные пункты, как Кобу-Баши. Развитая ИТ-инфраструктура помогает не только создавать комфортные условия для жизни и работы в республике, но также способствует развитию внутреннего туризма и обеспечивает высокое качество услуг для всех отдыхающих», — отметил директор МТС в Карачаево-Черкесии Расул Каппушев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

СУБД для высоких нагрузок: почему крупнейшие компании страны выбирают Postgres Pro Enterprise

Выпущен невероятно дешевый роутер с Wi-Fi 7 с вырезанной важнейшей функцией

Вячеслав Золотарев, Университет Решетнева: Восприятие безопасности как целостной структуры станет «культурным кодом» ИБ-специалиста будущего

Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября

Олеся Суханос, «МегаФон ПроБизнес»: Экологическая обстановка стабилизируется за счет новейших технологий

Хакеры взломали Верховный суд США. Работа его ИТ-систем остановлена

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Как сделать умной систему полива для сада и огорода

Умные гаджеты для присмотра за детьми: выбор ZOOM

Как шум от гаджетов разрушает психику

Показать еще

Наука

Создан самый чистый в мире кремний — это прямой путь к масштабируемым квантовым компьютерам

Галактические кольца всевластия: астрономы обнаружили массивные магнитные тороиды в гало Млечного Пути — они влияют на всю Вселенную

Ликбез RnD.CNews: почему буровики в космосе будут самой высокооплачиваемой профессией
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024