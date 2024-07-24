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На пляжах Ливадии «МегаФон» разогнал 4G

В новом туристическом сезоне отдыхающие могут отправлять больше фото и видео с пляжей Ливадии в Приморском крае. Для того, чтобы абоненты могли комфортно проводить время в популярном месте летнего отдыха, «МегаФон» усилил телеком-инфраструктуру и обеспечил высокие скорости передачи данных. Аналитики «МегаФона» посчитали, что в июле 2024 г. мобильный трафик в этой локации увеличивается на 36% относительно начала лета 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Приморская Ливадия притягивает туристов со всего Дальнего Востока – здесь любят отдыхать автопутешественники из Хабаровского края, Амурской области, Якутии. Теперь после долгого пути они могут комфортно выходить в сеть, связываться с родными через мессенджеры или делиться фотографиями в социальных сетях.

Инженеры «МегаФона» расширили каналы передачи данных, построив оптическую линию связи протяженностью более 9 километров и запустили дополнительную базовую станцию. Это позволило оптимально перераспределить нагрузку между телеком-объектами и обеспечить высокие интернет-скорости. Смотреть фильмы или загружать фотографии на пляжах Ливадии пользователи могут на средней скорости до 70 Мбит/с.

Вместе с тем этим летом в зону устойчивого 4G-сигнала «МегаФона» включен и поселок Новолитовск. Технические специалисты запустили здесь базовую станцию, которая покрывает не только территорию населенного пункта, но и участок автодороги, по которой туристы добираются до мест отдыха или в близлежащую Находку.

«Туристы, приезжающие отдохнуть на побережье в Ливадии, очень активны. За время отпуска они стараются побывать на разных пляжах, посетить бухты расположенные неподалеку, заехать в Находку или во Владивосток. Мы улучшили телеком-инфраструктуру в популярном туристическом месте, чтобы гости и жители региона могли пользоваться надежной мобильной связью», – сказал директор МегаФона в Приморском крае Олег Никитин.

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