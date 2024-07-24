«Телфин» помог повысить продажи в цветочном бизнесе на 60%

Виртуальная АТС «Телфин.Офис» и система управления интернет-бизнесом INSPIRO выступили платформой для создания консьерж-сервиса «Цветочная фея» от компании Scarlett. Интеграция CRM с телефонией и мессенджерами представляет собой решение по удержанию и повышению лояльности заказчиков на стыке маркетинга и связи, которое позволяет расширить базу постоянных клиентов и нарастить продажи на 60%. Об этом CNews сообщили представители «Телфин».

На базе системы автоматизации онлайн-продаж INSPIRO был разработан сервис «Цветочная фея» от компании Scarlett. Компания Scarlett, отвечающая за маркетинг и обучение флористических компаний, разработала специализированное решение для цветочных организаций, позволяющее вести бизнес как розничных или оптовых точек, так и интернет-магазинов в рамках одной платформы.

Консьерж-сервис «Цветочная фея» на базе INSPIRO и «Телфин» представляет собой модуль CRM системы, отвечающий за сбор, систематизацию и хранение информации о памятных датах клиентов, а также за отправку напоминаний с готовыми индивидуальными предложениями в соответствии с предпочтениями и финансовыми ожиданиями заказчика. Своевременное информирование о важных событиях, индивидуально выбранные форматы и каналы коммуникаций более точно попадают в ожидания покупателей и приводят к прогнозируемой покупке.

Настройки модуля поддерживают различные способы связи и информирования клиентов — от автоматизированных звонков через робота «Телфин» до чат-бота в Telegram и WhatsApp, в зависимости от предпочтений и для удобства покупателей. Информацию в сообщении и формат приветствия цветочная компания может формировать самостоятельно, исходя из принятого в компании tone of voice и особенностей маркетинга. Все данные о заказах, обсуждения и даже приоритетные цветы в букетах автоматически загружаются в CRM благодаря интеграции с телефонией и мессенджерами и сохраняются в системе.

«По нашей статистике, люди на регулярной основе покупают не более двух букетов в год, и чаще это происходит не в государственные праздники как восьмое марта и первое сентября, а в личные годовщины. Мы предложили посетителям цветочных бутиков оставлять свои контакты и информацию о наиболее значимых праздниках во время заказа через QR-код на стойке оформления букета. Далее в системе INSPIRO формировался календарь с датами и информацией о любимых цветах. В результате пользователи получали ненавязчивые голосовые или письменные напоминания от цветочного магазина с выгодными предложениями и подходящими подборками цветов точно к дате праздника. Ложка хороша к обеду, а рекламное сообщение срабатывает, если приходит вовремя», — сказал основатель школы цветочного бизнеса Scarlett Сергей Степаненко.

Совместное решение не просто увеличивает обороты бизнеса, но также позволяет планировать закупки и продажи. Сегодня этот сервис используют уже более 95% цветочных клиентов INSPIRO. На практике компании отмечают расширение базы за счет снижения оттока покупателей и повышения их лояльности, а также увеличение объема повторных продаж.

Сервис от компании Scarlett обеспечивает безопасность данных пользователей, сохраняя их в зашифрованном виде на облачных серверах. Система также гарантирует контроль утечек и защищает клиентов от кражи базы продавцом или флористом. Скачать информацию самостоятельно нельзя — только через службу техподдержки INSPIRO, несколько этапов согласований и разрешение руководителя.

«Совместное решение позволило создать единую систему для работы в цветочном бизнесе по всему циклу продаж. Даже если речь идет о нескольких флористических точках, все они могут быть интегрированы в единую систему, что позволяет видеть полную картину взаимодействия с клиентом в режиме одного окна. Это наиболее удобно предпринимателям, которые руководят несколькими флористическими бутиками или даже сетью цветочных компаний», — сказал со-основатель INSPIRO Александр Краснобородько.

«Консьерж-сервис от “Телфин” и INSPIRO — это пример коллаборации сильных брендов с глубокой экспертизой в своих направлениях технологий. Готовя решение для цветочного бизнеса, мы предложили использовать наиболее релевантные инструменты для информирования пользователей через мессенджеры и автообзвон. Возможность самостоятельно настроить голос, сообщение, формат голосового сообщения дала дополнительный плюс к конверсии. Ориентируясь на последние исследования и тренды перехода коммуникаций в мессенджеры, мы можем говорить, что подобные спокойные и сдержанные коммуникации будут набирать свою популярность в ближайшее время», — сказал Иван Павлов, руководитель проектов «Телфин».