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«Билайн» развивает собственную экспертизу для сервисного обслуживания домашнего интернета

Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») приняла решение развивать собственную экспертизу для сервисного обслуживания широкополосного доступа в интернет (ШПД, домашний интернет). Это позволит компании повысить качество предоставляемых услуг и обеспечить более высокий уровень удовлетворенности клиентов.

Ранее аутсорсингом этих функций занималась компания НВБС. 16 мая 2024 г. «ВымпелКом» и НВБС подписали соглашение о завершении контракта по сервису ШПД. С 1 июля большинство сотрудников НВБС стали частью команды «Билайна».

Развитие экспертизы в сфере обслуживания ШПД поможет увеличить качество работы и надёжность сервисов, а также улучшить клиентский опыт. Это соответствует ключевым направлениям клиентоцентричной стратегии компании. Благодаря концентрации технической экспертизы внутри компании «Билайн» сможет ускорить развитие ШПД и предложить клиентам новые инновационные решения.

Заместитель генерального директора, руководитель технического блока «ВымпелКом» Валерий Шоржин сказал: «Мы выражаем благодарность большой совместной команде «Билайна» и АО «НВБС» за интенсивную и напряженную работу по бесшовному переводу сотрудников, по подготовке рабочих мест и обеспечению коллег всем необходимым для непрерывной работы. Реализация столь значимых перемен за полтора месяца и без остановки операционной деятельности — это большое достижение и уникальный опыт. Мы уверены, что объединение усилий и опыта обеих команд позволит нам предоставлять нашим клиентам ещё более качественные услуги и обеспечивать высокий уровень сервиса».

Сегодня основная категория клиентов домашнего интернета «Билайна» — это мужчины в возрасте 35-45 лет. Чаще всего клиенты используют домашний интернет для работы и отдыха (серфинга в интернете, соцсетях, просмотра сериалов и кино). Также идет рост подключений пользователей тарифа для гейминга. Так, общее кол-во активных пользователей игрового тарифа с января по июль 2024 г. увеличилось почти в 2 раза. Топ регионов по использованию домашнего интернета билайна на текущий момент выглядит так: Москва, Санкт-Петербург, Саратов, Краснодар, Ростов-на-Дону.

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