«МегаФон» ускорил Москву с помощью технологии DSS в сетях 3G и LTE

«МегаФон» внедрил в Москве технологию Dynamic Spectrum Sharing (DSS), позволяющую технологиям 3G и 4G совместно работать на одних и тех же частотах. С ее помощью удалось ускорить мобильный интернет, не ухудшив качество голосовых вызовов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры «МегаФона» с помощью инструментов big data постоянно следят за нагрузкой московской сети «МегаФона», к которой подключаются десятки миллионов устройств каждый день, и их количество постоянно увеличивается. Только в I квартале 2024 г. в столицу приехали почти 6 млн туристов — это на 20% больше показателя 2019 г. Соответственно растет и визитерский мобильный трафик.

Для того, чтобы избежать перегрузки и более эффективно использовать существующие частоты, технические специалисты запустили в Москве масштабную программу рефарминга, часть которой уже завершилась на юго-востоке города. Программа, затронувшая свыше 850 базовых станций, представляет собой перераспределение частот из сетей связи предыдущих поколений в современный стандарт LTE.

Рефарминг обычно подразумевает перевод сетей 2G и 3G в стандарт LTE, однако в случае высокой плотности населения мегаполисов и при больших объемах передачи данных это может повлиять на качество голосовых вызовов. Более того, на сети третьего поколения все еще работают многие M2M-устройства, в число которых входят банкоматы, платежные терминалы, системы навигации и различные датчики, используемые в жилых домах.

«Мы не хотели жертвовать ни голосом, ни скоростью, поэтому компромиссом стало внедрение технологии DSS, которая способна динамически распределять ресурсы между сетями 3G и LTE в зависимости от нагрузки. Если в одной она растет, то базовая станция автоматически начинает использовать частотный ресурс другой сети. Это уникальное среди российских операторов решение позволило увеличить среднюю скорость скачивания почти на 14%, а загрузки данных — на 3,3%», — сказал директор по реализации проектов инфраструктуры «МегаФона» в Московском регионе Андрей Абрамов.

Программа рефарминга проходит не только в Москве — с 2023 г. она охватила уже 52 региона страны. Она позволит абонентам пользоваться любыми цифровыми сервисами на еще более высоких скоростях и с совершенным качеством сети — слушать музыку, смотреть фильмы в высоком разрешении, обмениваться файлами за доли секунд, звонить по видеосвязи, не боясь искажения картинки или звука, и др.