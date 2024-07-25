МТС присоединила к сети 15 малых населённых пунктов в Калининградской области

МТС обеспечила доступом к цифровым сервисам жителей 15 населённых пунктов Калининградской области. Работы проведены в рамках федеральной программы устранения цифрового неравенства.

В результате работ по расширению покрытия сети в регионе доступ к голосовой связи и высокоскоростному мобильному интернету МТС получили более 25 тыс. местных жителей в 8 районах области.

В Гурьевском муниципальном округе новые возможности сети МТС стали доступны жителям небольших посёлков Заливное, Аистово и Георгиевское, а также многочисленным дачникам в близлежащих садоводствах.

В Правдинском муниципальном округе цифровой апгрейд пришёл в посёлки Дальнее, Зайцево и Подлипово, в каждом из которых проживает 200-350 человек. В Гусевском городском округе доступ к цифровым сервисам МТС получили жители посёлков Северный и Михайлово, а также соседних населённых пунктов, расположенных в радиусе покрытия нового телеком-оборудования.

Новое покрытие сети теперь доступно жителям и гостям посёлка Куликово Зеленоградского муниципального округа, который активно развивается как одно из популярных туристических направлений. Кроме того, доступ к голосовой связи и высокоскоростному мобильному интернету МТС получили абоненты в посёлках Берёзовка и Подгорное в Багратионовском округе, Солдатово и Ельняки в Гвардейском, Богдановка в Мамоновском и Лесное в Светлогорском.

«Подключив 15 посёлков к сети МТС, мы обеспечили связью не только местных жителей, но и многочисленные населённые пункты, туристические и инфраструктурные объекты, расположенные в зоне покрытия каждой базовой станции. Наличие качественной связи и возможности в любой момент выйти в интернет, несомненно, является неотъемлемой составляющей понятия «комфорт» как для местных жителей, так и для туристов», – сказала директор МТС в Калининградской области Анна Хлевтова.