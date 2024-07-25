CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь
|

МТС присоединила к сети 15 малых населённых пунктов в Калининградской области

МТС обеспечила доступом к цифровым сервисам жителей 15 населённых пунктов Калининградской области. Работы проведены в рамках федеральной программы устранения цифрового неравенства.

В результате работ по расширению покрытия сети в регионе доступ к голосовой связи и высокоскоростному мобильному интернету МТС получили более 25 тыс. местных жителей в 8 районах области.

В Гурьевском муниципальном округе новые возможности сети МТС стали доступны жителям небольших посёлков Заливное, Аистово и Георгиевское, а также многочисленным дачникам в близлежащих садоводствах.

В Правдинском муниципальном округе цифровой апгрейд пришёл в посёлки Дальнее, Зайцево и Подлипово, в каждом из которых проживает 200-350 человек. В Гусевском городском округе доступ к цифровым сервисам МТС получили жители посёлков Северный и Михайлово, а также соседних населённых пунктов, расположенных в радиусе покрытия нового телеком-оборудования.

Новое покрытие сети теперь доступно жителям и гостям посёлка Куликово Зеленоградского муниципального округа, который активно развивается как одно из популярных туристических направлений. Кроме того, доступ к голосовой связи и высокоскоростному мобильному интернету МТС получили абоненты в посёлках Берёзовка и Подгорное в Багратионовском округе, Солдатово и Ельняки в Гвардейском, Богдановка в Мамоновском и Лесное в Светлогорском.

«Подключив 15 посёлков к сети МТС, мы обеспечили связью не только местных жителей, но и многочисленные населённые пункты, туристические и инфраструктурные объекты, расположенные в зоне покрытия каждой базовой станции. Наличие качественной связи и возможности в любой момент выйти в интернет, несомненно, является неотъемлемой составляющей понятия «комфорт» как для местных жителей, так и для туристов», – сказала директор МТС в Калининградской области Анна Хлевтова.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как компании защищают конечные точки и почему это не спасает их от целевых атак

Больше 20 в одни руки не давать. Число SIM-карт на один паспорт в России жестко ограничат. Законопроект уже готов

Как автоматизировать учет персональных данных и избежать штрафов за их утечку

Выпущен невероятно дешевый роутер с Wi-Fi 7 с вырезанной важнейшей функцией

Росагролизинг: как специалисты «Нетрики» провели миграцию аналитической системы компании с MS SQL Server на Postgres Pro

Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор Acer Swift X 14: мобильный ноутбук с дискретной графикой

Как сделать умной систему полива для сада и огорода

Умные гаджеты для присмотра за детьми: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан самый чистый в мире кремний — это прямой путь к масштабируемым квантовым компьютерам

Галактические кольца всевластия: астрономы обнаружили массивные магнитные тороиды в гало Млечного Пути — они влияют на всю Вселенную

Ликбез RnD.CNews: почему буровики в космосе будут самой высокооплачиваемой профессией
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024