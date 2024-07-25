CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

МТС запустила LTE в 5 малых и отдаленных селах Владимирской области

МТС обеспечила доступом к цифровым сервисам жителей пяти населённых пунктов Владимирской области. Связь стандарта LTE получили более 3 ты. владимирцев, проживающих в малых и отдаленных селах с численностью населения от 400 человек.

С запуском оборудования, работающего в диапазоне частот LTE 900 и 1800, сразу в пяти селах появился «свой» мобильный интернет. МТС обеспечила доступ к скоростной сети в селе Спасское Юрьев-Польского района, деревне Загряжское Муромского района, поселке Сушнево Петушинского района, деревне Угор Собинского района, а также в поселке Золотково Гусь-Хрустального района. Некоторые находятся в стороне от крупных центров и трасс, но имеют потенциал для развития благодаря своей истории, местам отдыха и природным ресурсам.

«Голосовая связь и мобильный интернет сегодня также важны, как электричество и вода. Владимирцы вне зависимости от удаленности от областной столицы или райцентров также нуждаются в доступе к порталу госуслуг, приложениям вызова такси, маркетплейсам, платформам заказа доставки, покупки билетов онлайн и другим цифровым сервисам. Теперь связь в этих населенных пунктах такая же быстрая и стабильная, как во Владимире и других крупных городах: телеком-оборудование выдает скорость мобильного интернета до 100 Мбит/с», – сказал директор МТС во Владимирской области Алексей Савушкин.

Работы были проведены в рамках федеральной программы устранения цифрового неравенства.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Мартыненко, «РТ МИС»: Цифровизация здравоохранения не закончится в ближайшие годы

Больше 20 в одни руки не давать. Число SIM-карт на один паспорт в России жестко ограничат. Законопроект уже готов

Вячеслав Золотарев, Университет Решетнева: Восприятие безопасности как целостной структуры станет «культурным кодом» ИБ-специалиста будущего

Выпущен невероятно дешевый роутер с Wi-Fi 7 с вырезанной важнейшей функцией

Одно пространство для сотни задач: обзор интерактивных онлайн-досок

Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор Acer Swift X 14: мобильный ноутбук с дискретной графикой

Как сделать умной систему полива для сада и огорода

Умные гаджеты для присмотра за детьми: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан самый чистый в мире кремний — это прямой путь к масштабируемым квантовым компьютерам

Галактические кольца всевластия: астрономы обнаружили массивные магнитные тороиды в гало Млечного Пути — они влияют на всю Вселенную

Ликбез RnD.CNews: почему буровики в космосе будут самой высокооплачиваемой профессией
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024